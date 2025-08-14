Premyer Liqada 12 oyunun vaxtı açıqlandı

Premyer Liqada 12 oyunun vaxtı açıqlandı
14:09 14 Avqust 2025
96 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Misli Premyer Liqasında 2 və 3-cü turların oyun cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, 2-ci tur 22, 23, 24 və 25 avqustu, 3-cü tur isə 29, 30 və 31 avqustu əhatə edəcək.

2-ci tur

22 avqust (cümə)

“İmişli” – “Neftçi”

Şamaxı şəhər stadionu, 17:00

“Qarabağ” – “Sumqayıt”

“Azersun Arena”, 19:30

23 avqust (şənbə)

“Kəpəz” – “Karvan-Yevlax”

Qəbələ şəhər stadionu, 19:00

24 avqust (bazar)

“Şamaxı” – “Sabah”

Şamaxı şəhər stadionu, 17:00

“Turan Tovuz ” – “Araz-Naxçıvan”

“Azersun Arena”, 19:30

25 avqust (bazar ertəsi)

Ətraflı

“Qəbələ” – “Zirə”

Qəbələ şəhər stadionu, 19:00

3-cü tur

29 avqust (cümə)

“Sumqayıt” – “Şamaxı”

M.H. adına Sumqayıt şəhər stadionu, 18:30

“Neftçi” – “Turan Tovuz”

“Neftçi Arena”, 20:30

30 avqust (şənbə)

“Zirə” – “Kəpəz”

Zirə İK stadionu, 18:00

“Araz-Naxçıvan” – “Qəbələ”

“Liv Bona Dea Arena”, 20:30

31 avqust (bazar)

“Karvan-Yevlax” – “Qarabağ”

Şamaxı şəhər stadionu, 17:00

“Sabah” – “İmişli”

“Bank Respublika Arena”, 19:30

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları bilindi

Azərbaycan Premyer Liqasında ilk turun təyinatları bilindi

14 Avqust 2025 12:13
"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır

"Sabah" "Levski" ilə cavab oyununa çıxır

14 Avqust 2025 10:30
19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

19 yaşlı futbolçu “Sumqayıt”dan "Şamaxı"ya keçdi

14 Avqust 2025 07:01
60-dan çox ermənin qatıldığı yarışda Avropa çempionu oldu

60-dan çox ermənin qatıldığı yarışda Avropa çempionu oldu

14 Avqust 2025 01:41
“Beşiktaş” alman futbolçunu transfer etmək istəyir

“Beşiktaş” alman futbolçunu transfer etmək istəyir

13 Avqust 2025 23:45
Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

Əziz Yıldırımdan “Fənərbaxça” rəhbərliyinə sərt tənqid

13 Avqust 2025 23:36
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu universitetdə təhsil haqqı 2 min manat artırıldı

14 Avqust 2025 14:34

Bu avtobuslar yeniləndi

14 Avqust 2025 14:25

Premyer Liqada 12 oyunun vaxtı açıqlandı

14 Avqust 2025 14:09

Tramp və Putinin görüş saatı açıqlandı

14 Avqust 2025 13:55

Özbəkistanla imzalanmış sazişlər təsdiq edildi

14 Avqust 2025 13:22

Prezidentdən Afaq Bəşir qızı ilə bağlı

14 Avqust 2025 13:18

Ədliyyə Nazirliyinə yeni hüquq verildi

14 Avqust 2025 13:16

Dövlət Xidmətinin rəsmi emblemi haqqında əsasnamə təsdiqləndi

14 Avqust 2025 13:15

“HRENGİNEERİNG” MMC beynəlxalq sammitin Azərbaycandakı yeganə tərəfdaşı oldu

14 Avqust 2025 13:12

Prezident Sərəncam imzaladı

14 Avqust 2025 13:07