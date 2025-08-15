Özəl, yoxsa dövlət universiteti - Hansını seçməli?

Bir çox abituriyentlər özəl universitetlərdə təhsil almağa tərəddüd edir, hətta bundan çəkinirlər. Bəs buna səbəb nədir?
Təhsil eksperti Elçin Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, abituriyentlərin özəl universitetdə oxuyub-oxumaması daha çox həmin universitetlərin təhsil səviyyəsi və iş bazarındakı mövqeyinə bağlıdır.
O, bütün özəl universitetləri eyni standartla qiymətləndirməyi düzgün hesab etməyib:
“Universitetlər arasında kifayət qədər yüksək ballı abituriyentlərin üstünlük verdiyi özəl ali məktəblər də var. Artıq dünyada “özəl” və “dövlət” anlayışları o qədər də önəm daşımır. Burada əsas məsələ keyfiyyətli təhsil verən və verməyən, məzunları yüksək göstəricilərə sahib olan və olmayan universitetlər arasındakı fərqdir. Dünyanın ən reytinqli 100 universiteti arasında bəlkə də 70-80 faizi özəldir. İstər dünyada, istərsə də qardaş Türkiyədə müqayisə aparsaq, əsas məsələ hansı universitetin həmin ixtisası daha yaxşı öyrətməsidir. Burada universitetin mülkiyyət forması – dövlət, özəl və ya dövlət proqramı olması həlledici deyil. Azərbaycanda da özəl universitetlərin hamısı eyni keyfiyyətdə və eyni statusda deyil, aralarında fərqlər var”.
Ekspertin sözlərinə görə, cəmiyyətdə belə bir stereotip mövcuddur ki, guya özəl universitet məzunlarının diplomu onların bacarıqlarına uyğun gəlmir, amma dövlət universitetində oxuyanlar daha uyğun bacarıqlara sahib olur:
“Halbuki özəl sektor üçün əsas məsələ universitetin diplomundan çox, məzunun malik olduğu bilik və bacarıqlardır. Yəni, özəl universitetdə oxuyub kifayət qədər yüksək göstəricilərə sahib olan məzunlar da var, ən reytinqli dövlət universitetində oxuyub çox az bilik və bacarıq qazananlar da. Bu, daha çox şəxsi keyfiyyətdən asılıdır. Valideynlərdə özəl universitetin bağlanma ehtimalı və ya təhsil keyfiyyətinin zəif olması ilə bağlı narahatlıq ola bilər. Çünki Azərbaycanda bir neçə il əvvəl təhsil səviyyəsi çox aşağı olan bəzi özəl universitetlər bağlandı. Məsələn, Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti və Təfəkkür Universiteti kimi nümunələr var. Amma digər tərəfdən, Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti kimi özəl ali məktəblər Dövlət Universitetinə rəqabət apara bilir. Son illərdə Azərbaycan Universiteti və Bakı Avrasiya Universitetini də bu siyahıya daxil etmək olar. Onlar kifayət qədər müsbət addımlar atır və rəqabət qabiliyyətlərini artırırlar”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az