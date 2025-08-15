ATU-da təhsil haqqı niyə kəskin artdı? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, yeni tədris ili üçün Azərbaycan Tibb Universitetində “Tibb” ixtisasının illik təhsilhaqqı artırılıb.
Bəs təhsil haqqının belə kəskin artırılmasına səbəb nədir və tələbələr üçün hansı çətinliklər yarada bilər?
Təhsil İşçilərinin Həmrəyliyi Alyansının (TİHA) sədri, təhsil eksperti Əmrah Həsənli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Tibb Universitetində tibb ixtisası üzrə təhsil haqqının bu il 4000 manatdan 6500 manata qaldırılması cəmiyyət arasında ciddi müzakirələrə səbəb olub:
"Bu addım ilk növbədə onunla diqqət çəkir ki, uzun illər ərzində bu ixtisas üzrə təhsil haqqı sabit qalsa da, birdən-birə bu qədər yüksək artım edilməsi, həm də indiki iqtisadi şəraitdə, ictimaiyyət üçün gözlənilməz oldu. Məsələ yalnız qiymətin artması deyil, həmin artımın tədrisin keyfiyyətinə uyğun gəlməməsi ilə bağlıdır. Tələbələr və məzunlar dəfələrlə bildiriblər ki, təhsil prosesi nəzəri biliklər üzərində daha çox qurulub, praktiki hazırlıq, klinik təcrübə imkanları və müasir avadanlıqlara çıxış isə istənilən səviyyədə deyil. Əgər universitet 6500 manatlıq təhsil haqqı müəyyən edirsə, tələbələr də qarşılığında beynəlxalq standartlara uyğun, müasir infrastruktur və praktiki imkanlarla təmin olunmuş, real iş şəraitinə hazırlayan bir təhsil almalıdırlar. Təəssüf ki, bu gözlənti ilə reallıq arasında hələ də ciddi fərq mövcuddur. Digər tərəfdən, bu artımın sosial təsiri də az deyil. Hazırda ölkədə əhalinin gəlir səviyyəsi, xüsusilə də orta təbəqə və aztəminatlı ailələrin imkanları nəzərə alınarsa, 6500 manat çox böyük bir yükdür. Həkim olmaq arzusu olan gənclər və onların valideynləri bəzən bu məbləği ödəmək üçün borc götürməyə, digər xərclərdən imtina etməyə məcbur qalırlar. Bu isə təhsilin əlçatanlıq prinsipinə ziddir və müəyyən mənada sosial bərabərsizliyi dərinləşdirir. Nəticədə, istedadlı, amma maliyyə imkanı məhdud olan gənclərin tibb sahəsində təhsil alma şansı azalır, bu isə uzunmüddətli perspektivdə ölkənin həkim kadrlarının sayı və keyfiyyəti üçün risk yarada bilər".
Ekspertin bildirib ki, bu cür qərarlar yalnız maliyyə əsasları ilə izah olunmamalıdır:
"İctimaiyyətə şəffaf şəkildə təqdim edilməli və izah edilməlidir ki, artırılan təhsil haqqı konkret olaraq hansı sahələrə sərf olunacaq, təhsilin hansı keyfiyyət göstəriciləri yaxşılaşdırılacaq. Əgər məqsəd dünya standartlarında həkim hazırlamaqdırsa, bu, tələbələrə laboratoriya, klinika və simulyasiya mərkəzlərində real təcrübə qazanmaq, müasir texnologiyalardan istifadə etmək və beynəlxalq tədris proqramlarından yararlanmaq imkanları ilə təmin olunmalıdır. Əks halda, yüksək təhsil haqqı yalnız maliyyə yükü kimi qalacaq və tələbələrin, eləcə də valideynlərin narazılığı daha da artacaq".
O əlavə edib ki, təhsil haqqının kəskin artımı həm sosial, həm də təhsil keyfiyyəti baxımından balanslı şəkildə yanaşma tələb edir. Universitetlər yalnız tələbələrdən daha çox ödəniş tələb etmək deyil, eyni zamanda onlara həmin ödənişin dəyərinə uyğun təhsil təqdim etmək öhdəliyini daşıyırlar.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az