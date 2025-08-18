"Qarabağ" Macarıstana yollandı

"Qarabağ" komandası UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Macarıstan "Ferentsvaroş"una qarşı ilk oyununu keçirmək üçün Budapeştə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisini aparan çarter reysli təyyarə Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan yola düşüb.

Heyətdə zədə üzündən uzun müddətə sıradan çıxan Aleksey İsayevdən başq itki yoxdur. İsayevin adı pley-off oyunları üçün sifariş ərizəsinə də daxil edilməyib.

Baş məşqçi Qurban Qurbanov bu gün mətbuat konfransı keçirəcək.

Qeyd edək ki, avqustun 19-da "Groupama Arena"da keçiriləcək "Ferentsvaroş" - "Qarabağ" oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlanacaq. Cavab görüşü avqustun 27-də Bakıdakı Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda olacaq. Matç saat 20:45-də başlanacaq.

