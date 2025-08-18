Azərbaycanın 6 universitetində ərəb dili tədris olunur

Azərbaycanın 10 ümumtəhsil məktəbində və 6 nüfuzlu universitetində ərəb dili tədris olunur.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İssam bin Saleh əl-Cuteyli “Ərəb dili ayı”nın açılış mərasimində çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, bu dil mədəni və elmi nailiyyətlərə səbəb olub və hazırda dünyada ən çox istifadə edilən dillərdəndir:
"Ərəb dili 1973-cü ildən BMT Baş Assambleyasının rəsmi dillərindən biri oldu. Bu, onun gücünü, nüfuzunu və bəşəriyyət arasında geniş yayılmasının göstəricisidir.
Bu gün burada – Kral Salman Beynəlxalq Ərəb Dili Mərkəzinin təşkil etdiyi və Bakı Dövlət Universiteti ilə Avrasiya Universitetinin ev sahibliyi etdiyi "Ərəb dili ayı" – Səudiyyə Ərəbistanının ərəb dilinə göstərdiyi diqqətin, onun yayılması və gözəlliyinin müxtəlif xalqlara tanıdılmasının açıq göstəricisidir.
Hazırda ölkədə 10 ümumtəhsil məktəbində və 6 nüfuzlu universitetdə ərəb dili tədris olunur. Biz inanırıq ki, ərəb dili mədəniyyətlər və xalqlar arasında körpü rolunu davam etdirəcək", - səfir qeyd edib.