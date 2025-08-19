Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Ferentsvaroş”la qarşı-qarşıya

“Qarabağ” bu gün UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Macarıstanın "Ferentsvaroş" klubunun qonağı olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, Budapeşt şəhərindəki "Qrupama Arena"da təşkil olunacaq görüşü Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək matç Joau Pedru da Silva Pineyruya həvalə olunub.
Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab oyunu avqustun 27-də Bakıdakı Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda baş tutacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Play-off mərhələsi
19 avqust
23:00. “Ferentsvaroş” (Macarıstan) - “Qarabağ” (Azərbaycan)
Hakimlər: Joau Pedru da Silva Pineyru, Brunu Migel Alveş Jezuş, Lusiano Antonio Qomeş Maya, Klaudiu Filipe Ruivo Pereyra.
VAR: Tyaqu Brunu Lopes Martinş.
AVAR: Fabiu Oliveyra Melu.
Budapeşt. "Qrupama Arena”.