"Putin sülhə razı olmasa, Rusiya sanksiya ilə üzləşə bilər" - Açıqlama

10:44 19 Avqust 2025
Gülbəniz Hüseynli
Tramp Zelenskini hər hansı güzəştə məcbur etməyib və qərarı onun öz ixtiyarına buraxıb. Ayın sonuna qədər Zelenski ilə Putin arasında əvvəlcə ikitərəfli, daha sonra isə Trampın iştirakı ilə üçtərəfli görüşün keçirilməsi planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri siyasi şərhçi Şahin Cəfərli deyib. Analitikin açıqlamasına görə, Rusiya tərəfi ilkin mərhələdə nümayəndə heyətlərinin görüşəcəyini açıqlayıb. Moskva həmçinin nümayəndə heyətinə Medinskinin əvəzinə daha ciddi fiqurun təyin ediləcəyini bildirib:

"Görüş zamanı Zelenski xəritə üzərində Trampa cəbhədəki real vəziyyət barədə məlumat verib. O, Rusiyanın yaydığı kimi ordunun sürətlə irəliləmədiyini, son 3 ildə Ukraynanın 1%-dən az ərazi itirdiyini vurğulayıb və təslimçi şərtləri qəbul etməyə əsas olmadığını bildirib. Bununla belə, müəyyən güzəştlərə hazır olduqlarını da əlavə edib. Tramp isə Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarında ABŞ-nin iştirak edəcəyini deyib. Bu zəmanətlərin konkret məzmunu 10 gün ərzində müəyyənləşdiriləcək".

Şahin Cəfərli onu da qeyd edib ki, paralel olaraq Senatdan Trampa mesaj göndərilib ki, Putin ədalətli sülhə razılaşmazsa, Rusiya iqtisadiyyatını hədəf alan sərt sanksiya qanunu qəbul edilməyə hazırdır.

