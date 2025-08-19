Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər

Qız və oğlanlar bu ixtisaslara üstünlük verirlər
18:52 19 Avqust 2025
161 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
Xəbər verdiyimiz kimi, Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi bu gün başa çatır.

Bəs abituriyentlər əsasən hansı ixtisaslara üstünlük verirlər?

Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən Təhsil İşçilərinin Həmrəyliyi Alyansının (TİHA) sədri, təhsil eksperti Əmrah Həsənli bildirib ki, ixtisas seçimi prosesində gender fərqləri açıq görünür:

“Azərbaycan təhsil məkanında qızlar və oğlanlar fərqli sahələrə üstünlük verirlər. Bu seçimlər həm şəxsi maraq və qabiliyyətlərlə, həm də cəmiyyətin gözləntiləri ilə bağlıdır. Qız abituriyentlər daha çox humanitar və sosial yönümlü ixtisaslara yönəlirlər. Psixologiya, filologiya, məktəbəqədər təhsil, ibtidai sinif müəllimliyi, xarici dillər və hüquqşünaslıq bu sahədə populyardır. Tibb – xüsusilə tibb bacılığı, farmakologiya və həkimlik – qızların diqqətindədir. Son illərdə isə informasiya texnologiyaları, biznesin idarə olunması və beynəlxalq münasibətlər sahəsinə marağın artdığını görürük. Bu, qadınların yalnız ənənəvi humanitar sahələrlə kifayətlənmədiklərini, həm də müasir əmək bazarının tələblərinə yönəldiklərini göstərir. Oğlan abituriyentlərin seçimləri isə texniki və tətbiqi sahələrdə cəmlənir. Mühəndislik, mexanika, elektrik və elektronika, kompüter elmləri və informasiya texnologiyaları onların ənənəvi prioritetləridir. Eyni zamanda, idarəetmə, biznes, hüquq və beynəlxalq münasibətlər kimi sahələr də diqqət mərkəzindədir. Son dövrlərdə oğlanların tibb – xüsusilə stomatologiya və ümumi təbabət – sahəsinə marağı da artıb”.

Ekspert bildirib ki, son vaxtlar bu fərqlər getdikcə azalır:

”Ümumilikdə, qızlar insanlarla ünsiyyət və sosial əlaqə tələb edən peşələrə, oğlanlar isə texnologiya və analitik düşüncə tələb edən sahələrə meyllidir. Lakin yeni nəsil arasında sərhədlər yavaş-yavaş yox olur. Proqramlaşdırmaya maraq göstərən qızların sayı artır, pedaqoji və humanitar ixtisasları seçən oğlanlar da görünür. Bu, gender stereotiplərinin zəiflədiyini və əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşmanı göstərir”.

