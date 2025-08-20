Universitetlərə ixtisas seçimi başa çatdı

Bakalavriat səviyyəsi üzrə 86 min 460 abituriyent ali təhsil müəssisələrinə elektron ixtisas seçimi ərizələrini təsdiq edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan 23 min 919-u I qrup üzrə, 19 min 41-i II qrup üzrə, 24 min 414-ü III qrup üzrə, 6 966-sı IV qrup üzrə, 16 min 517-si isə V qrup üzrə seçim edib.
Həmçinin I qrupda 22 min 209 nəfər Azərbaycan bölməsi, 1710 nəfər rus bölməsi, II qrupda 17 min 682-si Azərbaycan bölməsi, 1 359-u rus bölməsi, III qrupda 22 min 130-u Azərbaycan bölməsi, 2 284-ü rus bölməsi, IV qrupda 6 min 319-u Azərbaycan bölməsi, 647-si rus bölməsi, V qrupda isə 14 min 350-si Azərbaycan bölməsi, 2 167-si isə rus bölməsi üzrə ixtisas seçimi edib.