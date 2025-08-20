155 və 156 nömrəli avtobuslar nə vaxt yenilənəcək? - RƏSMİ CAVAB

Bakının Xocəsən qəsəbəsi və ətraf ərazilərdə yaşayan sakinlər illərdir 155 və 156 nömrəli marşrut avtobuslarının yarıtmaz fəaliyyətindən şikayətlənirlər. Köhnə avtobuslar, qeyri-sabit interval və texniki nasazlıqlar onların gündəlik gediş-gəlişini çətinləşdirir. Xüsusilə bazar günləri avtobusların az sayda xəttə buraxılması əhalinin gediş-gəliş imkanlarını daha da məhdudlaşdırır.
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, daşıyıcılara avtobus parkının yenilənməsi ilə bağlı mütəmadi tapşırıqlar verilir:
Qurumun məlumatına görə, fəaliyyətdə nöqsanlar aşkarlandıqda daşıyıcılara rəsmi göstərişlər göndərilir, həmin tələblər yerinə yetirilmədiyi halda isə marşrut xətləri müsabiqəyə çıxarılır.
Agentlikdən həmçinin qeyd olunub ki, “Xocəsən” metrostansiyasını Hökməli qəsəbəsi ilə birləşdirən 155 nömrəli marşrut xəttində avtobuslar yenilənmədiyi təqdirdə xətt müsabiqəyə çıxarılacaq. Hökməli qəsəbəsini “Memar Əcəmi” metrostansiyası ilə əlaqələndirən 156 nömrəli marşrut xətti üzrə isə artıq müsabiqə keçirilib, sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq ortatutumlu avtobuslar iri tutumlu nəqliyyat vasitələri ilə əvəzlənib və xəttə müasir avtobuslar əlavə edilib.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az