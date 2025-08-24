İlin sonunadək evlənəcək bürclər

2025-ci ilin son ayları bəzilərinə sürprizlərlə dolu olacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, astrologiyaya görə bəzi bürclər ilin sonuna qədər həyatlarının ən mühüm qərarlarından birini verəcək – evlənmək. Sevgi münasibətləri uzun müddətdir davam edənlər üçün rəsmi nikahla möhkəmlənəcək, yeni tanışlıqlar yaşayanlar isə gözlənilmədən evlilik təklifinə şahid ola bilərlər.
Buğa - Uzun müddətdir münasibətində ciddi addım atmağı düşünən Buğalar üçün 2025-ci ilin sonu ideal vaxtdır. Ailə qurmaq arzusu güclənəcək və tərəflər münasibəti rəsmiləşdirməyə qərar verəcəklər.
Xərçəng - Ailə dəyərlərinə önəm verən Xərçənglər üçün bu il tamamilə fərqli olacaq. Onların həyatına ya yeni bir insan daxil olacaq, ya da mövcud münasibətləri nikahla nəticələnəcək. İlin sonuna qədər Xərçənglərin toy xəbərləri eşidiləcək.
Qız - Sabitlik axtaran Qız bürcləri bu ilin sonunadək uzun müddət arzuladıqları münasibəti rəsmi hala gətirə bilərlər. Onların evliliyi daha çox planlı və düşünülmüş olacaq.
Oğlaq - Məsuliyyətli və ciddi Oğlaqların həyatında da sürprizlər var. İlin sonuna qədər onların çoxu ailə qurmaq üçün mühüm addım atacaq. Ulduzlar onların münasibətlərinə uğur və uzunömürlülük vəd edir.
Balıqlar - Romantik Balıqlar üçün 2025-ci ilin son ayları möcüzələrlə dolu olacaq. Sevgi münasibətlərində yeni mərhələyə qədəm qoyacaq və əksəriyyət üçün bu mərhələ rəsmi nikahla nəticələnəcək.