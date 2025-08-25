Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq
12:15 25 Avqust 2025
167 Maraqlı
Metbuat.az
A- A+

Bu həftə maliyyə imkanlarınızı artırmaq üçün təşəbbüs göstərmək imkanınız olacaq

Üç bürc əlaməti bu həftə əhəmiyyətli maliyyə uğurları cəlb edəcək. İqtisadiyyatın dəyişməsi və qiymətlərin yüksəlməsi ilə xalis sərvətinizi artırmaq bir zərurətdir. İqtisadiyyata nəzarət edə bilmədiyiniz halda, büdcənizə nəzarət edə bilərsiniz.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Aavqustun 25-də Şir bürcünə girən Venera sizə bunu xatırladacaq.

Şir bürcündəki Venera sərvət və bolluq, eləcə də özünə inam enerjisidir. Bu təsir iqtisadi tərəddüdlərdən asılı olmayaraq özünüzü təhlükəsiz hiss etmək üçün təşəbbüs göstərməyə kömək edəcək. Maliyyə sabitliyinin yeni səviyyəsinə nail olmaq üçün təkcə kapitalın artırılmasına deyil, həm də onun qorunmasına diqqət yetirin.

Xərçəng

Nə lazımdırsa edin, Xərçəng. Bu yaxınlarda gözlənilməz maliyyə hədiyyələri almısınız. Bu hədiyyələr Merkurinin Şir bürcündə retroqradı zamanı axmağa başlayan keçmiş səylərin və ya investisiyaların nəticəsi idi. Bunlar maliyyə baxımından kömək etsə də, siz indi yeni bir sabitlik səviyyəsi axtarırsınız ki, qənaət etməyi dayandırasınız.

Venera bazar ertəsi Şir bürcünə keçir və burada sentyabrın 19-na qədər qalacaq. Bu enerji sizə daha yüksək maaşlı iş tapmağa, ağıllı investisiyalar etməyə və ya sadəcə olaraq daha yaxşı maliyyə imkanlarını cəlb etməyə kömək edəcək.

Maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün səy göstərdiyiniz müddətcə Şir bürcündə olan Venera sizə layiq olduğunuz bolluq və hədiyyələr gətirir. Yalnız uzunmüddətli hədəflərinizə diqqət yetirdiyinizə əmin olun və lazımsız alışlarla sabitliyinizi pozmayın.

Balıqlar

Dərhal nəticə görmürsünüzsə, bu, səhv yolda olduğunuz demək deyil, Balıqlar. Çərşənbə axşamı, avqustun 26-da Şir bürcündə olan Venera Qoç bürcündə Saturnu, avqustun 27-si çərşənbə günü isə Qoç bürcündə retroqrad Neptunu üçə bölür. Qoç maliyyə uğurlarınızı ön plana çıxarır, Şir isə karyeranızda müsbət dəyişikliklər və inkişaflar gətirir.

Vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün çox çalışdınız, lakin nəticələri görmək üçün səbirli olmalısınız. Planetin retrograd mərhələsi tez-tez mənfi mənalar daşısa da, bu, əslində Kainata qoyduğunuz hər şeyin sizə qayıtmağa başladığı bir vaxtdır. Bütün zəhmətləriniz nəhayət öz bəhrəsini verməyə başlayacaq.

Təslim olmayın və ya rahatlamayın, çünki bu müddət ərzində nəhayət ki, axtardığınız maliyyə sabitliyinə nail ola biləcəksiniz.

Buğa

Risklərinizi ölçün, əziz Buğa. Uran bu yaxınlarda Əkizlər bürcünə keçdi və bu, sizin üçün bu yeni dövrdə maliyyə məsələlərini işıqlandıracaq. Uran gözlənilməz fürsətlər və hədiyyələr gətirir və Əkizlər bürcündə olarkən yeni imkanlar da açır.

Pul qazanma üsulunuz və dəyər sisteminiz də bu müddət ərzində dəyişəcək. Bu enerji avqust 28-i, Əkizlər bürcündə Uran Qoç bürcündə retroqrad Neptun ilə əlaqə qurduqda güclənəcək və növbəti addımınızın nə olması lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Qoç bürcündə olan Neptun intuisiyanızı təmsil edir. Bu o deməkdir ki, həyatda hansı imkanların arxasınca düşəcəyini anlamaq üçün daxili dünyanıza müraciət etməlisiniz.

Riskləri ölçməli olacaqsınız, lakin bu, mütləq zəmanət alacağınız demək deyil. Bunun əvəzinə risk götürməyə və maliyyə uğuruna nail olmaq üçün yeni bir yol sınamağa hazır olmalısınız. Bu, karyeranızda, investisiyalarınızda və ya yan işinizdə özünü göstərə bilər. Ehtiyatlı ola və hələ də risk edə bilərsiniz, xüsusən də fürsət yarandıqda.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlin sonunadək evlənəcək bürclər

İlin sonunadək evlənəcək bürclər

24 Avqust 2025 22:36
Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

Putin və Trampın görüşünün fotosu olan köynəklər satışa çıxarıldı

24 Avqust 2025 14:45
Bu bürclərin şans dövrü başlayır

Bu bürclərin şans dövrü başlayır

24 Avqust 2025 14:10
Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq

Sentyabrda bu bürclərin bəxti açılacaq

23 Avqust 2025 21:10
Həftəsonunun ən şanslı

Həftəsonunun ən şanslı BÜRCLƏRİ

23 Avqust 2025 15:22
Həyat yoldaşına xəyanət etməyən bürclər -

Həyat yoldaşına xəyanət etməyən bürclər - Sadiq olurlar

23 Avqust 2025 01:15
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Sədərək”dəki yanğın belə başlayıbmış -

25 Avqust 2025 12:58

Bu tikintilər özbaşına tikili sayıla bilər -

25 Avqust 2025 12:45

"Real" ulduz futbolçu barədə qərarını verdi

25 Avqust 2025 12:45

"Qarabağ"ın cavab oyununu fransalı hakimlər idarə edəcək

25 Avqust 2025 12:36

Avqustun 26-da havanın temperaturu dəyişəcək

25 Avqust 2025 12:25

Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

25 Avqust 2025 12:15

Rusiyalı üzgüçü Bosfor boğazında itkin düşdü

25 Avqust 2025 12:09

Bu şəxslərin dərmanları üçün 13,4 milyon xərclənəcək

25 Avqust 2025 12:04

İlham Əliyev britaniyalı naziri qəbul etdi

25 Avqust 2025 11:57

Bakıdan Naxçıvana gedənlərin nəzərinə

25 Avqust 2025 11:50