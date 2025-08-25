Bu həftə 3 bürcün pul problemi olmayacaq

Bu həftə maliyyə imkanlarınızı artırmaq üçün təşəbbüs göstərmək imkanınız olacaq
Üç bürc əlaməti bu həftə əhəmiyyətli maliyyə uğurları cəlb edəcək. İqtisadiyyatın dəyişməsi və qiymətlərin yüksəlməsi ilə xalis sərvətinizi artırmaq bir zərurətdir. İqtisadiyyata nəzarət edə bilmədiyiniz halda, büdcənizə nəzarət edə bilərsiniz.
Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Aavqustun 25-də Şir bürcünə girən Venera sizə bunu xatırladacaq.
Şir bürcündəki Venera sərvət və bolluq, eləcə də özünə inam enerjisidir. Bu təsir iqtisadi tərəddüdlərdən asılı olmayaraq özünüzü təhlükəsiz hiss etmək üçün təşəbbüs göstərməyə kömək edəcək. Maliyyə sabitliyinin yeni səviyyəsinə nail olmaq üçün təkcə kapitalın artırılmasına deyil, həm də onun qorunmasına diqqət yetirin.
Xərçəng
Nə lazımdırsa edin, Xərçəng. Bu yaxınlarda gözlənilməz maliyyə hədiyyələri almısınız. Bu hədiyyələr Merkurinin Şir bürcündə retroqradı zamanı axmağa başlayan keçmiş səylərin və ya investisiyaların nəticəsi idi. Bunlar maliyyə baxımından kömək etsə də, siz indi yeni bir sabitlik səviyyəsi axtarırsınız ki, qənaət etməyi dayandırasınız.
Venera bazar ertəsi Şir bürcünə keçir və burada sentyabrın 19-na qədər qalacaq. Bu enerji sizə daha yüksək maaşlı iş tapmağa, ağıllı investisiyalar etməyə və ya sadəcə olaraq daha yaxşı maliyyə imkanlarını cəlb etməyə kömək edəcək.
Maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün səy göstərdiyiniz müddətcə Şir bürcündə olan Venera sizə layiq olduğunuz bolluq və hədiyyələr gətirir. Yalnız uzunmüddətli hədəflərinizə diqqət yetirdiyinizə əmin olun və lazımsız alışlarla sabitliyinizi pozmayın.
Balıqlar
Dərhal nəticə görmürsünüzsə, bu, səhv yolda olduğunuz demək deyil, Balıqlar. Çərşənbə axşamı, avqustun 26-da Şir bürcündə olan Venera Qoç bürcündə Saturnu, avqustun 27-si çərşənbə günü isə Qoç bürcündə retroqrad Neptunu üçə bölür. Qoç maliyyə uğurlarınızı ön plana çıxarır, Şir isə karyeranızda müsbət dəyişikliklər və inkişaflar gətirir.
Vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün çox çalışdınız, lakin nəticələri görmək üçün səbirli olmalısınız. Planetin retrograd mərhələsi tez-tez mənfi mənalar daşısa da, bu, əslində Kainata qoyduğunuz hər şeyin sizə qayıtmağa başladığı bir vaxtdır. Bütün zəhmətləriniz nəhayət öz bəhrəsini verməyə başlayacaq.
Təslim olmayın və ya rahatlamayın, çünki bu müddət ərzində nəhayət ki, axtardığınız maliyyə sabitliyinə nail ola biləcəksiniz.
Buğa
Risklərinizi ölçün, əziz Buğa. Uran bu yaxınlarda Əkizlər bürcünə keçdi və bu, sizin üçün bu yeni dövrdə maliyyə məsələlərini işıqlandıracaq. Uran gözlənilməz fürsətlər və hədiyyələr gətirir və Əkizlər bürcündə olarkən yeni imkanlar da açır.
Pul qazanma üsulunuz və dəyər sisteminiz də bu müddət ərzində dəyişəcək. Bu enerji avqust 28-i, Əkizlər bürcündə Uran Qoç bürcündə retroqrad Neptun ilə əlaqə qurduqda güclənəcək və növbəti addımınızın nə olması lazım olduğunu başa düşəcəksiniz. Qoç bürcündə olan Neptun intuisiyanızı təmsil edir. Bu o deməkdir ki, həyatda hansı imkanların arxasınca düşəcəyini anlamaq üçün daxili dünyanıza müraciət etməlisiniz.
Riskləri ölçməli olacaqsınız, lakin bu, mütləq zəmanət alacağınız demək deyil. Bunun əvəzinə risk götürməyə və maliyyə uğuruna nail olmaq üçün yeni bir yol sınamağa hazır olmalısınız. Bu, karyeranızda, investisiyalarınızda və ya yan işinizdə özünü göstərə bilər. Ehtiyatlı ola və hələ də risk edə bilərsiniz, xüsusən də fürsət yarandıqda.