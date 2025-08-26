Niyə 3 mindən çox vakant yer boş qalıb?

Bu il ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 88 min 756 abituriyent iştirak edib. Onlardan 57 min 236 nəfər (o cümlədən 6461 subbakalavr) ali məktəblərə qəbul olunub. İxtisas qrupları üzrə isə ümumilikdə 3 min 100-dən çox boş yer qalıb.
Bəs minlərlə boş yerin qalmasına hansı amillər səbəb olub?
Mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən təhsil eksperti Emma İbrahimova bildirib ki, səbəblərdən biri abituriyentlərin düzgün seçim etməməsi, digəri isə bəzi ixtisasların onlar üçün cəlbedici olmamasıdır:
“Ötən illə müqayisədə bu il bəzi qruplarda, xüsusilə üçüncü qrupda vəziyyət yaxşı olmadı. Keçid ballarının aşağı düşməsi də həmin yerlərin boş qalmasına gətirib çıxardı. Üçüncü qrupda əsasən hüquq, xarici dillər, jurnalistika kimi ixtisaslara maraq daha çoxdur. Amma sosial iş və şərabçılıq kimi sahələr şagirdlərin maraq dairəsinə uyğun gəlmir. Bu səbəbdən həmin yerlər boş qalıb. Bəzən isə gənclər ikinci turda sadəcə “universitet oxuyum, tələbə adını qazanım” deyə istəmədikləri ixtisaslara üz tutur”.
Ekspertin sözlərinə görə, vakant yerlərin bu qədər çox olmasının digər səbəbi valideynlərin övladlarının seçimlərinə təsir göstərməsidir:
“Cəmiyyətdə valideynlər çox vaxt uşaqların arzularına qarşı çıxmağa meyilli olurlar. Uşaq isə bəzən öz istəyini açıq ifadə etmir. Təcrübəmə əsasən deyə bilərəm ki, şagirdlərin böyük faizi öz arzularına deyil, valideynlərinin istəyinə uyğun seçim edir. Məsələn, gələcəyini hüquq sahəsində görən bir gənc valideynlərinin istəyilə Polis Akademiyasına sənəd verir. Yaxud müəllim olmaq istəyən bir qız valideynlərinin təzyiqi ilə tibb sahəsinə yönəldilir və ya əksinə.
Mənim valideynlərə və gənclərə tövsiyəm odur ki, hər kəs özünü harada uğurlu görürsə, məhz o sahəyə yönəlsin. Çünki başqa sahələr onlar üçün maraqsız və mənasız görünə bilər”.
Qeyd edək ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi verilən məlumata görə, ali təhsil müəssisələrinin boş qalan (vakant) plan yerlərinin siyahısı növbəti həftə ərzində dərc olunacaq “Abituriyent” jurnalının 7-ci sayında dərc olunacaq.
Həmin yerlərə ixtisas seçimi avqustun 28-dən sentyabrın 2-dək internet vasitəsilə aparılacaq. Abituriyentlər elektron ərizədə ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin ixtisasları ilə yanaşı orta ixtisas təhsili müəssisələrinin (kolleclərin) ixtisaslarının da kodlarını göstərə bilərlər.
