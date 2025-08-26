Valideynlərin nəzərinə - II mərhələ seçimlərinə start verildi

Valideynlərin nəzərinə -
15:45 26 Avqust 2025
205 Elm və Təhsil
Metbuat.az
A- A+

Avqustun 26-sı saat 15:00-dan etibarən 2025–2026-cı tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada şagird qəbulu həyata keçirilən 39 lisey və gimnaziyada II mərhələ seçimlərinə start verilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil İnstitutu (ARTİ) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, II mərhələ yalnız 1-ci seçim turundan sonra boş qalan yerlər üçün nəzərdə tutulur.

Seçimlər şagirdlərin elektron yerdəyişmə portalında (https://sy.edu.az) “İmtahanlar” bölməsinə daxil olaraq edilə bilər. Bu mərhələdə hər bir şagirdə 2 seçim imkanı təqdim olunur.

II mərhələ üzrə seçimlərdə aşağıdakı şagirdlər iştirak edə bilərlər:

- İmtahanda 10 və daha yuxarı bal toplayan şagirdlər;

- I mərhələdə seçim edib, lakin qəbul olmayan şagirdlər;

- I mərhələdə seçim edib qəbul olan, lakin nəticəni təsdiqləməyən, imtina edən və ya sənədlərini qəbul olunduğu müəssisəyə təqdim etməyən şagirdlər;

- I mərhələdə ümumiyyətlə seçim etməyən şagirdlər.

Bildirilib ki, II mərhələ üzrə seçim prosesi 27 avqust saat 23:59-da başa çatacaq. III mərhələ nəzərdə tutulmayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

DİM-dən ali məktəblərə qəbul ilə bağlı məlumat

DİM-dən ali məktəblərə qəbul ilə bağlı məlumat

26 Avqust 2025 18:12
Məktəblərdə dərs müddəti qısaldıla bilər? -

Məktəblərdə dərs müddəti qısaldıla bilər? - AÇIQLAMA

26 Avqust 2025 18:05
Bəzi məktəblərin fəaliyyətində məhdudiyyət tətbiq edilə bilər

Bəzi məktəblərin fəaliyyətində məhdudiyyət tətbiq edilə bilər

26 Avqust 2025 17:18
Niyə 3 mindən çox vakant yer boş qalıb?

Niyə 3 mindən çox vakant yer boş qalıb?

26 Avqust 2025 15:40
Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

Universitetə qəbul olan 55 yaşlı abituriyent danışdı

26 Avqust 2025 13:49
Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu

Tələbə adını qazanan ən yaşlı şəxsin adı məlum oldu

26 Avqust 2025 12:46
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

23:00-da su kəsiləcək -

26 Avqust 2025 19:17

AFFA nümayəndəsi UEFA-nın tədbirində iştirak etdi

26 Avqust 2025 19:05

"Nəsiminin məzarının köçürülməsinə ehtiyac yoxdur" -

26 Avqust 2025 18:47

Toya gedən şəxslər qəzaya düşdü -

26 Avqust 2025 18:27

Sağlam qalmaq üçün hansı saatlarda qidalanmalıyıq? -

26 Avqust 2025 18:21

Allahşükür Paşazadə İran səfirini Qarabağa səfərə dəvət etdi

26 Avqust 2025 18:14

DİM-dən ali məktəblərə qəbul ilə bağlı məlumat

26 Avqust 2025 18:12

Trampın qərarı bu valyutanı kəskin zəiflətdi

26 Avqust 2025 18:09

Məktəblərdə dərs müddəti qısaldıla bilər? -

26 Avqust 2025 18:05

Emin Mehriban Əliyevanı təbrik etdi -

26 Avqust 2025 17:58