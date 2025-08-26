Trampın qərarı bu valyutanı kəskin zəiflətdi

ABŞ prezidenti Donald Trampın Federal Rezerv Sisteminin (FED) üzvü Lisa Kook-u vəzifədən azad etməsi ilə bağlı açıqlaması beynəlxalq maliyyə dairələrində böyük rezonans doğurub.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu məsələ FED-in müstəqilliyinə ciddi təhdid kimi qiymətləndirilir və həm ABŞ daxilində, həm də qlobal bazarlarda gərginlik yaradıb.
FED-in əsas funksiyası iqtisadi sabitliyi qorumaq və pul-kredit siyasətini siyasi təsirdən kənarda formalaşdırmaqdır. Bu səbəbdən Trampın addımı “misilsiz presedent” kimi dəyərləndirilir. Analitiklər hesab edirlər ki, bu qərar ABŞ maliyyə sisteminin dayanıqlılığına və investor etimadına uzunmüddətli zərbə vura bilər. Lisa Kook-un isə vəzifədən getməkdən imtina etməsi hüquqi çəkişmələrin başlanacağını istisna etmir.
Hadisənin ardından ABŞ və dünya bazarlarında qarışıqlıq yaşanıb.
Nəticədə, ABŞ fyuçersləri zəif və qarışıq hərəkət edib, səhər saatlarında isə müəyyən sabitləşmə müşahidə olunub. Avropa və Asiya indeksləri kəskin eniş göstərib. Dollar zəifləyib, əvəzində qızıl qiymətləri riskdən qaçış fonunda son iki həftənin maksimumuna yüksəlib. ABŞ xəzinə kağızlarının gəlirliliyi əyrisi dikləşib, yəni uzunmüddətli istiqrazlarda təzyiq daha çox hiss olunub. Neft bazarı isə son bir ayda 8 %-lik eniş fonunda zəif qalmağa davam edir.
Ekspertlərin fikrincə, FED-in siyasi təsirlərə məruz qalması təkcə ABŞ üçün deyil, bütövlükdə qlobal iqtisadiyyat üçün risklidir. Çünki dollar dünya üzrə əsas rezerv valyutadır və onun zəifləməsi bazar iştirakçılarını alternativ investisiya alətlərinə yönəldə bilər.
Donald Trampın FED-ə müdaxiləsi artıq qlobal maliyyə sistemində qeyri-müəyyənlik yaradır. Qısa müddətdə bu, bazarlarda volatilliyin artmasına səbəb ola bilər, uzunmüddətli perspektivdə isə ABŞ maliyyə institutlarının müstəqilliyi və güvənilirliyi ilə bağlı suallar doğura bilər.