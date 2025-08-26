"Nəsiminin məzarının köçürülməsinə ehtiyac yoxdur" - Millət vəkili

Xəbər verildiyi kimi, böyük şair və mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin məzarı Suriyadan Azərbaycana gətirilə bilər. Məlumata görə, Azərbaycan dövləti Nəsiminin məzarının ölkəyə köçürülməsində maraqlıdır. Artıq bu istiqamətdə Suriya tərəfi ilə ilkin təmaslar olub, bu haqda Suriyaya məlumat verilib.
Məsələ barədə Metbuat.az-a danışan millət vəkili Fazil Mustafa bildirib ki, Nəsiminin məzarının dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur. Millət vəkilinin sözlərinə görə, belə dahi yazarların və düşüncə adamlarının məzarlarının köçürülməsi yalnız zəruri hallarda təhlükəsizlik və digər ciddi səbəblər olduqda əsaslandırıla bilər. Əks halda, bun mahiyyətcə heç nəyi dəyişməyəcək:
“Nəsiminin və ya Füzulinin məzarının Azərbaycana gətirilməsi onların irsini daha da gücləndirmir. Çünki hər iki böyük şairin əsərləri ölkəmizdə kifayət qədər təbliğ olunub, kitabları yazılıb və çap edilib. Onların adları küçələrdə, metrolarda, müxtəlif mədəniyyət ocaqlarında əbədiləşdirilib. Yəni məzarın fiziki olaraq Azərbaycanda olması artıq formalaşmış irsi dəyişmir.
Amma hər halda, klassik irs kimi Azərbaycan cəmiyyəti onu yaşadır və müəyyən mənada təbliği də kifayət qədər aparılıb. Halbuki, Azərbaycan tarixində bu gün daha çox diqqətə alınmalı olan xeyli şəxsiyyətlər var ki, onlar arxa planda qalıb. Məsələn, bəzi şairlərin Azərbaycan düşüncəsinə birbaşa xidməti olmayıb, amma Azərbaycanı xilas etmiş sərkərdələr məsələn, Nuru Paşa və başqaları layiq olduqları qədər xatırlanmır. Eləcə də Murad Gəray Tlexas kimi şəxsiyyətlər var: o, vaxtilə Bakının general-qubernatoru olub və bolşeviklər tərəfindən güllələnib. Təəssüf ki, onun adını xatırladacaq bir lövhə belə yoxdur. Halbuki, Bakıda bolşeviklərin güllələdiyi bu qəhrəman generalımız adıgey mənşəli olsa da, Azərbaycan xalqı üçün ən azı klassik irsimiz qədər önəmlidir”.
Millət vəkili hesab edir ki, cəmiyyət olaraq bu bu cür dəyərləndirmələrə artıq bir az fərqli yanaşmağı bacarmalıyıq. Çünki paradiqmalar dəyişib:
“Nəsimi irsi Azərbaycanda kifayət qədər təbliğ olunub, onun haqqında kitablar yazılıb, müxtəlif layihələr həyata keçirilib. Demək olar ki, metrolardan küçələrə qədər hər yerdə Nəsiminin adı əbədiləşdirilib. Üstəlik, dini baxımdan da məzarın köçürülməsi doğru deyil.
Hüseyn Cavidin məzarının gətirilməsi isə başqa bir məsələ idi. Çünki o, Tayşet sürgünündə itib-batmaq təhlükəsi ilə üz-üzə idi. Əgər vaxtında bu addım atılmasaydı, Cavidin məzarı Azərbaycana gətirilmədən yox ola bilərdi. O, həm də Azərbaycan dəyərlərinə bağlı bir şəxsiyyət idi. Bu baxımdan həmin qərar zəruri idi. Amma Nəsimi ilə bağlı belə bir təhdid yoxdur. Onun irsi – əsərləri, fikirləri və adı artıq xalqımızın həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilib”.
Fazil Mustafa qeyd edib ki, bu məsələyə yalnız emosional deyil, rasional yanaşmaq lazımdır. Əsl dəyər insanın məzarının harada olması ilə deyil, onun ruhu, yaradıcılığı, əsərləri və düşüncəsi ilə ölçülür:
“Məncə, belə hallarda diqqəti daha çox yaşayan yaradıcı insanlara, onların dəstəklənməsinə və klassik irsin sistemli şəkildə təbliğinə yönəltmək daha doğru olar. Çünki bu işlərə xərclənən vəsait xalq üçün daha böyük fayda verə bilər”, - deyə millət vəkili əlavə edib.
