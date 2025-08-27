Qızıla sərmayə üçün doğru vaxtdır?

13:12 27 Avqust 2025
337 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Dünya bazarlarında qızıl qiymətləri son günlərdə dalğalı şəkildə hərəkət edir. ABŞ dollarının möhkəmlənməsi metalın dəyərinə müəyyən təzyiq göstərsə də, Federal Ehtiyat Sistemi (Fed) ətrafında yaranmış siyasi qeyri-müəyyənlik və Çinin artan tələbi qiymətləri sabit saxlamaqdadır.

Metbuat.az “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, bu gün spot qızıl bir unsiyaya görə təxminən 0,5% ucuzlaşaraq 3 375 dollar civarına enib. Dekabr fyuçersləri isə 3 425 dollar həddindədir. Analitiklər hesab edirlər ki, dolların güclənməsi qiymətli metallara olan marağı zəiflədir, lakin ABŞ-də siyasi gərginliklər qızılın kəskin ucuzlaşmasının qarşısını alır.

ABŞ Prezidenti Donald Trampın Federal Rezervin müstəqilliyini sarsıdan bəyanatları bazarlarda qeyri-müəyyənlik yaradıb. Məhz bu səbəbdən investorlar qızılı “təhlükəsiz liman” kimi daha çox seçməyə başlayıblar. Ekspertlərin fikrincə, mərkəzi bankın siyasətinə müdaxilə riski fonunda qızıla yönələn investisiya axını yaxın həftələrdə də davam edə bilər.

Digər mühüm amil isə Çinin qızıl idxalındakı sıçrayışdır. Honq-Konq vasitəsilə ölkəyə daxil olan qızılın həcmi iyul ayında 126% artaraq 43,9 ton təşkil edib. Bu, həm ölkə daxilində, həm də qlobal bazarda qiymətli metallara marağın artdığını göstərir. Eyni zamanda, ilin ikinci rübündə dünya üzrə qızıl tələbi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3% yüksəlib.

Hazırda qızıl bazarı iki əsas qüvvənin təsiri altındadır: dolların möhkəmlənməsi qiymətləri aşağı çəkir, lakin Fed ətrafında yaranmış qeyri-müəyyənlik və Çinin güclənən tələbi qiymətli metala dəstək olur. Ekspertlər hesab edir ki, sentyabrda ABŞ Mərkəzi Bankının faiz qərarı qızılın növbəti istiqamətini müəyyən edəcək. Qısamüddətli dövrdə risklər yüksək olsa da, uzunmüddətli sərmayə və kapitalın qorunması baxımından qızıl hələ də etibarlı aktiv sayılır. Portfelin müəyyən hissəsini qızıla yönəltmək indi də məqsədəuyğundur.

