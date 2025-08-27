​Rusiya Avropa qoşunlarının Ukraynaya yerləşdirilməsinə razı deyil

22:45 27 Avqust 2025
131 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya təhlükəsizlik təminatları çərçivəsində Avropa qoşunlarının Ukraynaya yerləşdirilməsinə razı deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, münaqişənin səbəblərindən biri regionda NATO infrastrukturunun olması ilə bağlı olub. Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanəti mövzusunun əsas məsələlər arasında olduğunu qeyd edən Peskovun sözlərinə görə, Rusiya bu məsələ ilə bağlı hazırda ictimaiyyətə açıqlama vermək istəmir.

Peskov, “Əslində, Avropa qoşunları yoxdur. Əksəriyyəti NATO üzvü olan müəyyən ölkələrin əsgərləridir. NATO infrastrukturunun Ukraynada olması da münaqişənin səbəblərindən biri idi" - deyə bildirib.

