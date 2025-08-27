“WhatsApp”da internetə ehtiyac qalmadı - Belə işləyəcək

“Google”un təqdim etdiyi Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL və Pixel 10 Pro Fold modellərindəki “WhatsApp”la bağlı yenilik maraqla qarşılanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu telefonlarda “WhatsApp” internet bağlantısı olmadan işləyir. Bildirilir ki, bu funksiya başqa telefonda mövcud deyil. Bildirilir ki, istifadəçilər Pixel 10 telefonları vasitəsilə peyk əlaqəsindən istifadə edərək “WhatsApp” vasitəsilə səsli mesaj göndərə və video zənglər edə bilər. İstifadəçilər uyğun operatorda olduqları müddətcə, hətta məhdud və ya internetə çıxışı olmayan ərazilərdə də peyk vasitəsilə “WhatsApp” zəngləri edə biləcəklər.
Funksiyadan yararlanmaq üçün istifadəçilər iştirakçı operatorlardan istifadə etməlidirlər və operatorlar bu xidmət üçün əlavə ödəniş tələb edə bilər.