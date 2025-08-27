ABŞ Qəzza ilə bağlı təşəbbüslərə mane olur - Rusiya

Rusiya Qəzza münaqişəsinin həll edilməməsinə görə, ABŞ-ni tənqid edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Dmitri Polyanski açıqlama verib. Dmitri Polyanski BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahındakı mətbuat konfransında bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurası Qəzzadakı münaqişə ilə bağlı qəti mövqe ortaya qoymayıb. Dmitri Polyanski bildirib ki, ABŞ bu məsələ ilə bağlı irəli sürülən təşəbbüslərə mane olur.
Təhlükəsizlik Şurasının Qəzza ilə bağlı mövqeyini tənqid edən Polyanskinin sözlərinə görə, qurum Qəzza ilə bağlı qəti addımlar həyata keçirmir.