Məktəblərdə yeni dərsliklər tədris olunacaq - SİYAHI

Yeni tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrində Təhsil İnstitutunun təşkilatçılığı ilə hazırlanan yeni dərsliklər tədris olunacaq.
Metbuatça xəbər verir ki, bu barədə Təhsil İnstitutu (ARTİ) məlumat yayıb.
Xəbərdə bildirilir ki, ARTİ tərəfindən hazırlanan yeni dərsliklər ümumtəhsil müəssisələrində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müasir təlim yanaşmalarının tətbiqi və şagirdlərin biliklərinin daha sistemli formalaşdırılması məqsədini daşıyır.
2025-2026 -cı tədris ilində istifadəyə veriləcək yeni dərsliklər aşağıdakılardır:
8-ci sinif – Kimya, Fizika, Biologiya (Azərbaycan və rus bölməsi üçün)
7-ci sinif – Coğrafiya (Azərbaycan və rus bölməsi üçün)
6-cı sinif – Riyaziyyat, Azərbaycan dili (tədris dili), Математика, Azərbaycan dili (dövlət dili), Game changer (ingilis dili)
3-cü sinif – Həyat bilgisi (azərbaycan və rus bölməsi üçün)
Yeni kurikulumlar əsasında yeni dərsliklərin hazırlanması prosesi bu il də davam edir.
Yeni kurikulumlar əsasında hazırlanan aşağıdakı dərsliklər isə ilkin sınaq məqsədilə pilot siniflərdə istifadəyə veriləcək:
9-cu sinif – Kimya, Fizika, Biologiya, Coğrafiya
8-ci sinif – Coğrafiya, Riyaziyyat, Azərbaycan dili (tədris dili)
7-ci sinif – Riyaziyyat, Azərbaycan dili (tədris dili), Математика, Azərbaycan dili (dövlət dili), Game changer (ingilis dili),
4-cü sinif – Həyat bilgisi
Məlumatda o da bildirilir ki, bu ildən etibarən tədrisi digər dillərdə aparılan 5-ci və 6-cı siniflərdə “Azərbaycan tarixi” fənni Azərbaycan dilində tədris ediləcək.