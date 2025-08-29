7 ay ərzində ən çox malı bu ölkərə satmışıq - Siyahı

7 ay ərzində ən çox malı bu ölkərə satmışıq -
11:54 29 Avqust 2025
224 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Bu ilin yeddi ayı ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektorundan ixracı davamlı olaraq artmaqda davam edir. Azərbaycanın ən böyük ixrac bazarı hələ də Rusiya və Türkiyə olaraq qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın avqust sayında açıqladığı məlumata görə, cari ilin yeddi ayında qeyri-neft sektoruna aid mal ixracının dəyəri 716,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Ən çox məhsul ixrac olunan ilk beş ölkə aşağıdakılardır:

Rusiya: 716,6 milyon ABŞ dolları

Türkiyə: 339,7 milyon ABŞ dolları

İsveçrə: 186,6 milyon ABŞ dolları

Gürcüstan: 183,4 milyon ABŞ dolları

Ukrayna: 109,9 milyon ABŞ dolları


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi açıqlandı

Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi açıqlandı

29 Avqust 2025 11:41
“Brent” nefti ucuzlaşdı

“Brent” nefti ucuzlaşdı

29 Avqust 2025 09:14
Kredit tarixçəsi pis olanların nəzərinə

Kredit tarixçəsi pis olanların nəzərinə

28 Avqust 2025 17:53
Azərbaycan nefti bahalaşdı

Azərbaycan nefti bahalaşdı

28 Avqust 2025 09:48
Bu valyuta kəskin bahalaşdı

Bu valyuta kəskin bahalaşdı

28 Avqust 2025 09:29
Qızıl və gümüş bahalaşdı

Qızıl və gümüş bahalaşdı

28 Avqust 2025 09:10
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Şəbnəm Tovuzlu Rusiyaya buraxılmadı -

29 Avqust 2025 14:51

Azərbaycanlı bloger xərçəngdən əziyyət çəkir

29 Avqust 2025 14:39

Lisey və gimnaziyalara seçimlərin nəticələri açıqlandı

29 Avqust 2025 14:31

İtkin şəhid Sumbat Əliyevlə vida mərasimi keçirildi

29 Avqust 2025 14:24

Bakı metrosunda aylıq gediş kartları tətbiq oluna bilər

29 Avqust 2025 14:16

Saxta aksiz markalı külli miqdarda alkoqollu içki dövriyyədən çıxarılıb

29 Avqust 2025 14:04

Bakı metrosunda pik saatlarda interval azaldılacaq

29 Avqust 2025 13:53

Unibank və Enabling Qapital Luxembourg SA arasında 10 milyon dollarlıq kredit müqaviləsi imzalanıb

29 Avqust 2025 13:34

İtkin düşmüş şəhid Rizvan Hacıyevlə vida mərasimi keçirilir

29 Avqust 2025 13:26

Avqustun 30-da havanın temperaturu dəyişəcək

29 Avqust 2025 13:05