Putin sülh səylərini ələ salır - Kaja Kallas

Putin sülh səylərini ələ salır -
22:47 29 Avqust 2025
47 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin sülh səylərini ələ salır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Kaja Kallas belə açıqlama verib. O Kopenhagendə keçirilən müdafiə nazirləri toplantısındakı çıxışında bildirib ki, Rusiyaya qarşı təzyiqlər sanksiyalar vasitəsilə artırılmalıdır. İclasın gündəminin "Ukraynaya hərbi yardım" olduğunu bildirən Kallas, Rusiyanın Kiyevə hücumunda Avorpa Birliyi nümayəndəliyinin də zərər gördüyünü qeyd edib.

Kallas, "Putin bütün sülh səylərinə lağ edir. Onun anladığı tək şey təzyiqdir. Etməli olduğumuz budur" - deyə bildirib.

