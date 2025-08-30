Dollarla bağlı mühüm XƏBƏR

12:38 30 Avqust 2025
Gülbəniz Hüseynli
ABŞ dolları avqust ayını əsas valyutalara qarşı təxminən 2 faizlik dəyər itkisi ilə başa vurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bazarda bu tendensiyanın əsas səbəbi Federal Rezervin (Fed) yaxın ayda faiz dərəcələrini endirəcəyi gözləntilərinin artmasıdır.

Analitiklərin fikrincə, dolların zəifləməsinə yalnız iqtisadi amillər deyil, həm də siyasi gərginliklər təsir edir. Prezident Donald Trampın Fed rəhbərliyinə müdaxilə cəhdi, xüsusilə İdarə Heyətinin üzvü Lisa Kukun vəzifədən kənarlaşdırılması ilə bağlı mübahisələr, bazarda etimadsızlıq yaradaraq milli valyutanı əlavə təzyiq altında saxlayır. Hazırda Kuk bu qərarın qanuniliyini məhkəmədə müdafiə edir ki, bu da Fed-in müstəqilliyi barədə suallar doğurur.

Qeyd edək ki, investorlar artıq sentyabr ayında faiz endirimi qərarını 86 faiz ehtimalla qiymətləndirirlər. Bu göstərici əvvəlki aya nisbətən daha yüksəkdir və Fed-in pul siyasətində yumşalmaya gedəcəyi ehtimalını gücləndirir.

