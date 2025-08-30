Bitcoin ilə bağlı bədbin PROQNOZ

Bitcoin ilə bağlı bədbin
12:50 30 Avqust 2025
188 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

Bitkoin son aylarda yaşadığı yüksəlişdən sonra avqust ayını ilk dəfə aylıq kəsirdə başa vura bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun başlanğıcında 124 min dollardan yüksək rekorda olan kriptovalyuta, bu müddətdə 10%-dən çox ucuzlaşıb və hazırda 111, 229 dollar səviyyəsində ticarət olunur. Bu göstərici, bitkoinin son aylarda dörd aylıq yüksəliş dönəmindən sonra avqust ayında təxminən 4% azalma yaşamaq üzrə olduğunu göstərir.

Ticarətçilər bu azalmanı ABŞ-də açıqlanacaq istehlak qiymətləri (PCE indeksi) məlumatının təsirlərinə bağlayırlar. Bu indeks Fed-in faiz qərarına təsir edən əsas göstəricidir. Bazarlarda artıq sentyabr ayında faiz endirimi ehtimalı 85 faizdir. Əlavə olaraq ilin sonuna yaxın yumşalma ehtimalı gözlənilir. Lakin, prezident Trampın Federal Rezervin müstəqilliyinə müdaxilə cəhdi, bitkoin kimi riskli aktivlərə olan marağı aradan qaldıra bilər.

