Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? - İDDİA

18:09 1 Sentyabr 2025
Sevinc İbrahimzadə
Sosial şəbəkələrdə orta məktəblərdə “tarifikasiya” adı altında müəllimlərdən pul yığıldığı iddiaları gündəmə gəlib. Məlumata görə, bəzi məktəb rəhbərlikləri müəllimlərin tarifikasiyasının mühasibatlıq tərəfindən hazırlanmasını bəhanə edərək rüsum tələb edir. Maraqlıdır, ümumiyyətlə, orta məktəblərdə belə bir rüsum varmı?

Təhsil eksperti Məzahir Məmmədli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, tarifikasiya məktəblər tərəfindən yox, icra orqanları tərəfindən müəyyən olunur:

“Yəni bu məsələ Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş qaydalara əsaslanır. Elm və Təhsil Nazirliyi bununla bağlı normativ aktları nizamlamaq üçün Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalara uyğun hərəkət edir və tarifikasiya buna əsasən müəyyənləşir. Bu, həm universitetlərə, həm kolleclərə, həm də ümumtəhsil məktəblərinə şamil olunur. Hər biri üçün ayrıca tarifikasiya mövcuddur. Bunun məktəb rəhbərliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur”.

Ekspertin sözlərinə görə, əgər hansısa məktəbdə bu, fərdi qaydada baş veribsə, əlavə pul yığmaq üçün bir cəhd ola bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

