"İlham Əliyevin Çinə səfəri geosiyasi mövqeyimizi gücləndirəcək" - Millət vəkili

“Çinlə əməkdaşlıq ölkəmizin enerji və nəqliyyat marşrutlarının şaxələnməsinə dəstək verə bilər”.
Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Arzu Nağıyev deyib.
Millət vəkili hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri strateji baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir:
“Azərbaycanı təkcə Avropaya enerji təmin edən tərəfdaş kimi tanımırlar, eyni zamanda Asiya üçün də enerji tərəfdaşı kimi qiymətləndirirlər. İqtisadi baxımdan, ticarət, investisiya və texnologiya sahələrində Çinin aparıcı şirkətləri ilə əlaqələrin qurulması və müzakirələrin aparılması Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi təsir göstərir.
Siyasi baxımdan isə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında ordular və çoxsaylı dövlətlər təmsil olunur. Çin bu qlobal siyasətdə aparıcı oyunçulardan biridir. Azərbaycanın tranzit mərkəzi kimi rolu və “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü çərçivəsində rolu həm Azərbaycan, həm də Çin üçün vacibdir”.
Arzu Nağıyev əlavə edib ki, Azərbaycanın ŞƏT platformasında antiterror əməliyyatları, təhlükəsizlik, nəqliyyat və logistika sahələrində iştirakı gələcəkdə iqtisadi inkişaf, kənd təsərrüfatı və texnoloji inqilabların tətbiqinə imkan yaradır:
“Bu, Azərbaycanı həm Qərb, həm Şərq ölkələri arasında balanslı siyasət yürüdən dövlət kimi möhkəmləndirir. Gələcəkdə müşahidəçi və ya tamhüquqlu üzvlük məsələsi aktuallaşa bilər. Müstəqil siyasət apardığımız üçün cənab Prezidentin əsas prinsipləri – suverenlik, ərazi bütövlüyü və xalqın rifahı – hər zaman ön plandadır. Müşahidəçi statusu da mümkündür. Tamhüquqlu üzvlük isə Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda strateji tərəfdaş mövqeyini gücləndirə bilər”.
Ölkəmizin gələcəkdə ŞƏT-də müşahidəçi və ya tamhüquqlu üzv kimi iştirakının regional və qlobal mövqeyinə təsirləri barədə danışan millət vəkili qeyd edib ki, bu, Azərbaycanın balanslı xarici siyasətində mühüm rol oynayır və beynəlxalq aləmdə daha güclü və etibarlı tərəfdaş imici yaratmağa imkan verir.
“Bu, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın daha güclü və etibarlı tərəfdaş imici yaratmasına imkan verir. Prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri, ŞƏT ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi və 80 illiklə bağlı paradda iştirakı iqtisadi inkişaf və geosiyasi mövqenin gücləndirilməsi baxımından çox önəmlidir.
Yeni nəqliyyat layihələri, daha böyük bazarlara çıxış, Çinin bir sıra şirkətlərinin Azərbaycanda yeni müəssisələr açması, iş yerlərinin yaradılması, təhlükəsizlik məsələləri və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması bu səfərin əhəmiyyətini daha da artırır və ciddi nəticələr doğuracaq”.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az