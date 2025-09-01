"İlham Əliyevin Çinə səfəri geosiyasi mövqeyimizi gücləndirəcək" - Millət vəkili

"İlham Əliyevin Çinə səfəri geosiyasi mövqeyimizi gücləndirəcək" -
18:05 1 Sentyabr 2025
32 Siyasət
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

“Çinlə əməkdaşlıq ölkəmizin enerji və nəqliyyat marşrutlarının şaxələnməsinə dəstək verə bilər”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Arzu Nağıyev deyib.

Millət vəkili hesab edir ki, Prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri strateji baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir:

“Azərbaycanı təkcə Avropaya enerji təmin edən tərəfdaş kimi tanımırlar, eyni zamanda Asiya üçün də enerji tərəfdaşı kimi qiymətləndirirlər. İqtisadi baxımdan, ticarət, investisiya və texnologiya sahələrində Çinin aparıcı şirkətləri ilə əlaqələrin qurulması və müzakirələrin aparılması Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına ciddi təsir göstərir.

Siyasi baxımdan isə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında ordular və çoxsaylı dövlətlər təmsil olunur. Çin bu qlobal siyasətdə aparıcı oyunçulardan biridir. Azərbaycanın tranzit mərkəzi kimi rolu və “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü çərçivəsində rolu həm Azərbaycan, həm də Çin üçün vacibdir”.

Arzu Nağıyev əlavə edib ki, Azərbaycanın ŞƏT platformasında antiterror əməliyyatları, təhlükəsizlik, nəqliyyat və logistika sahələrində iştirakı gələcəkdə iqtisadi inkişaf, kənd təsərrüfatı və texnoloji inqilabların tətbiqinə imkan yaradır:

“Bu, Azərbaycanı həm Qərb, həm Şərq ölkələri arasında balanslı siyasət yürüdən dövlət kimi möhkəmləndirir. Gələcəkdə müşahidəçi və ya tamhüquqlu üzvlük məsələsi aktuallaşa bilər. Müstəqil siyasət apardığımız üçün cənab Prezidentin əsas prinsipləri – suverenlik, ərazi bütövlüyü və xalqın rifahı – hər zaman ön plandadır. Müşahidəçi statusu da mümkündür. Tamhüquqlu üzvlük isə Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda strateji tərəfdaş mövqeyini gücləndirə bilər”.

Ölkəmizin gələcəkdə ŞƏT-də müşahidəçi və ya tamhüquqlu üzv kimi iştirakının regional və qlobal mövqeyinə təsirləri barədə danışan millət vəkili qeyd edib ki, bu, Azərbaycanın balanslı xarici siyasətində mühüm rol oynayır və beynəlxalq aləmdə daha güclü və etibarlı tərəfdaş imici yaratmağa imkan verir.

“Bu, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın daha güclü və etibarlı tərəfdaş imici yaratmasına imkan verir. Prezident İlham Əliyevin Çinə səfəri, ŞƏT ilə əməkdaşlığın dərinləşməsi və 80 illiklə bağlı paradda iştirakı iqtisadi inkişaf və geosiyasi mövqenin gücləndirilməsi baxımından çox önəmlidir.

Yeni nəqliyyat layihələri, daha böyük bazarlara çıxış, Çinin bir sıra şirkətlərinin Azərbaycanda yeni müəssisələr açması, iş yerlərinin yaradılması, təhlükəsizlik məsələləri və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması bu səfərin əhəmiyyətini daha da artırır və ciddi nəticələr doğuracaq”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Çinlə münasibətlərinə böyük önəm verir -

Azərbaycan Çinlə münasibətlərinə böyük önəm verir -Millət vəkili

01 Sentyabr 2025 17:00
“Çin Azərbaycanın ŞƏT-də strateji rolunu təsdiqləyir” -

“Çin Azərbaycanın ŞƏT-də strateji rolunu təsdiqləyir” -Pakistanlı ekspert

01 Sentyabr 2025 16:55
İlham Əliyevdən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı

İlham Əliyevdən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı AÇIQLAMA

01 Sentyabr 2025 15:27
"Əlaqələrimiz keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib" -

"Əlaqələrimiz keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib" - Prezident

01 Sentyabr 2025 15:11
ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verildi

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verildi

01 Sentyabr 2025 14:44
İlham Əliyev “ŞƏT plyus” görüşündə çıxış etdi

İlham Əliyev “ŞƏT plyus” görüşündə çıxış etdi

01 Sentyabr 2025 14:15
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? -

01 Sentyabr 2025 18:09

"İlham Əliyevin Çinə səfəri geosiyasi mövqeyimizi gücləndirəcək" -

01 Sentyabr 2025 18:05

Rusiyaya iş üçün gedənlərin nəzərinə

01 Sentyabr 2025 18:01

Asim Xudiyevə UEFA-dan növbəti təyinat

01 Sentyabr 2025 17:53

Ərdoğan və Pezeşkian Çində Cənubi Qafqazı müzakirə etdi

01 Sentyabr 2025 17:42

Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -

01 Sentyabr 2025 17:31

Azərbaycan Çinlə münasibətlərinə böyük önəm verir -

01 Sentyabr 2025 17:00

“Çin Azərbaycanın ŞƏT-də strateji rolunu təsdiqləyir” -

01 Sentyabr 2025 16:55

Azərbaycanda yaşa görə müavinətin artırılması təklif olunur

01 Sentyabr 2025 16:53

Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi

01 Sentyabr 2025 16:45