Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi

Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi
16:45 1 Sentyabr 2025
142 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

1 sentyabr 2025-ci il saat 15:00-dan 2 sentyabr saat 23:59-dək rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 2025/2026-cı tədris ili üçün rezidenturaya qəbul planı ümumilikdə 778 yerdən ibarət olub. Onlardan 71 yer ATU-nun Hərbi tibb fakültəsinin məzunları üçün və 40 yer İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialının məzunları üçün nəzərdə tutulub.

Artıq əsas yerləşdirmədən sonra qəbul olanların qeydiyyatı başa çatıb. Rezidenturaya qəbul olmuş namizədlərdən 11 nəfər müəyyən olunmuş müddətdə qeydiyyatdan keçmədiyi üçün bu onların yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilib (bu namizədlər boş qalan yerlər üzrə keçirilən müsabiqəyə buraxılmırlar).

Boş qalan plan yerlərinə qəbul üçün ixtisas seçimi qəbul qaydalarının 4.1-ci və 4.2-ci bəndləri (bax: “Rezidentura” jurnalı №1, 2025, səh.3) nəzərə alınmaqla onlayn qaydada həyata keçirilir və həmin yerlərə müsabiqə yolu ilə yerləşdirmə aparılır.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər bu linkə daxil olub ixtisas seçimi edə bilərlər.

Boş qalan plan yerləri bunlardır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? -

Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? - İDDİA

01 Sentyabr 2025 18:09
Bağçalarla bağlı önəmli məlumat

Bağçalarla bağlı önəmli məlumat

01 Sentyabr 2025 00:02
Məktəblər gec başlayacaq? -

Məktəblər gec başlayacaq? -Nazirlik açıqlama verdi

30 Avqust 2025 16:10
Lisey və gimnaziyalara seçimlərin nəticələri açıqlandı

Lisey və gimnaziyalara seçimlərin nəticələri açıqlandı

29 Avqust 2025 14:31
Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edildi

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edildi

29 Avqust 2025 10:16
Məktəblərdə yeni dərsliklər tədris olunacaq -

Məktəblərdə yeni dərsliklər tədris olunacaq - SİYAHI

28 Avqust 2025 18:41
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? -

01 Sentyabr 2025 18:09

"İlham Əliyevin Çinə səfəri geosiyasi mövqeyimizi gücləndirəcək" -

01 Sentyabr 2025 18:05

Rusiyaya iş üçün gedənlərin nəzərinə

01 Sentyabr 2025 18:01

Asim Xudiyevə UEFA-dan növbəti təyinat

01 Sentyabr 2025 17:53

Ərdoğan və Pezeşkian Çində Cənubi Qafqazı müzakirə etdi

01 Sentyabr 2025 17:42

Sentyabrın 2-də qaz olmayacaq -

01 Sentyabr 2025 17:31

Azərbaycan Çinlə münasibətlərinə böyük önəm verir -

01 Sentyabr 2025 17:00

“Çin Azərbaycanın ŞƏT-də strateji rolunu təsdiqləyir” -

01 Sentyabr 2025 16:55

Azərbaycanda yaşa görə müavinətin artırılması təklif olunur

01 Sentyabr 2025 16:53

Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi

01 Sentyabr 2025 16:45