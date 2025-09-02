“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” - Millət vəkili

“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” -
13:36 2 Sentyabr 2025
144 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Son illərdə Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin sayında əhəmiyyətli artım müşahidə olunur. Bəs ölkəmizin ali məktəbləri əcnəbi tələbələr üçün niyə cəlbedicidir?

Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bilidirib ki, bu gün bir universitetin dünya reytinqində irəliləməsi üçün əsas şərtlərdən biri də onun xarici tələbələridir:

“Ümumiyyətlə, bu gün bir universitetin dünya reytinqində irəliləməsi üçün əsas şərtlərdən biri də xarici ölkələrdən gəlib həmin universitetlərdə təhsil alan tələbələrdir. Getdikcə bu sahədə də inkişaf müşahidə olunur. Əvvəlki dövrdə vəziyyət belə deyildi. Məsələn, illər öncə bizdə 7 000 xarici tələbə təhsil alırdı. İndi isə son vaxta verilən açıqlamaya görə, bu rəqəm 10 000-ə yaxındır. Hər halda, burada müəyyən bir artım var. Bu daha çox Türkiyə və Azərbaycandan gələn tələbələr hesabına baş verir və hesab edirəm ki, biz daha çox çalışmalıyıq. Burada universitetlərimizin üzərinə böyük və ciddi vəzifə düşür. Lakin bəzi universitetlər çalışsa da, xeyli universitetlər çalışmır. Hesab edirəm ki, universitetlər əcnəbi dildə onlar haqqında məlumatların əldə edilməsi, eyni zamanda onların fəaliyyəti və gələcək planları ilə bağlı ciddi məlumat əldə etməlidirlər”.

O qeyd edib ki, universitetlərin dünya reytinqində yüksəlməsi üçün Azərbaycanın böyük potensialı var:

”Hazırkı dövr üçün vəziyyət normal sayılır. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanın daha böyük potensialı var və biz bu potensialdan istifadə edərək imkanlarımızı daha da genişləndirməli, daha çox əcnəbi tələbəni universitetlərimizə cəlb etməli, onların burada təhsil almaları üçün çalışmalı, sayı artırmalı və müvafiq addımlar atmalıyıq”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Ceyhun Məmmədov
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:21
Məktəblərdə dərsliklərin paylanılmasına başlanıldı

Məktəblərdə dərsliklərin paylanılmasına başlanıldı

02 Sentyabr 2025 13:07
Kolleclərə ixtisas seçimi başa çatır

Kolleclərə ixtisas seçimi başa çatır

02 Sentyabr 2025 10:56
Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? -

Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? - RƏSMİ

01 Sentyabr 2025 22:44
Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? -

Məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılır? - İDDİA

01 Sentyabr 2025 18:09
Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi

Rezidenturaya boş qalan yerlərə ixtisas seçimi elan edildi

01 Sentyabr 2025 16:45
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir -

02 Sentyabr 2025 14:58

Bakıda qadın qətlə yetirildi

02 Sentyabr 2025 14:49

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:38

Bakının bu ərazilərində yeni qazanxanalar tikilir -

02 Sentyabr 2025 14:30

Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:21

"Qalatasaray"dan rekord transfer

02 Sentyabr 2025 14:11

"Azəristilik" qışa nə dərəcədə hazırdır? -

02 Sentyabr 2025 14:05

Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

02 Sentyabr 2025 13:57

Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

02 Sentyabr 2025 13:49

“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” -

02 Sentyabr 2025 13:36