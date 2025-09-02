Azərbaycanda xüsusi təhsil necə təşkil ediləcək? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda xüsusi təhsil necə təşkil ediləcək? -
23:10 2 Sentyabr 2025
61 Elm və Təhsil
Ülkər Cəlilzadə
Azərbaycanda xüsusi təhsil müəssisələrinin sayı azalmaqdadır. Təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib ki, bu addım köhnəlmiş fərdi təhsil məktəblərinin bağlanması və uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunması məqsədi daşıyır. Bəs xüsusi məktəblər bağlanarsa, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların keyfiyyətli təhsili necə təmin olunacaq?

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil Agentliyinin (MÜTDA) İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş məsləhətçisi Fəridə Sahib deyib ki, əsas məqsəd sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi təhsil ehtiyaclarının düzgün müəyyənləşdirilməsi və onlar üçün uyğun təhsil formasının seçilməsidir:

“Rayon və şəhər psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyalarının fəaliyyətinin əsas məqsədi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi təhsil ehtiyaclarını müəyyənləşdirmək və bu əsasda onların xüsusi təhsilin müvafiq formasına cəlb olunması barədə qərar qəbul etməkdir. Bu zaman komissiyalar “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 fevral 2024-cü il tarixli 75 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərin təhsili üçün xüsusi təhsilin dövlət standartları” və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 may 2002-ci il tarixli 77 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə təhsilin təşkili Qaydaları” kimi normativ hüquqi aktların tələblərini əsas götürürlər. Qeyd edək ki, diaqnozu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 may 2002-ci il tarixli 77 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyahısı və evdə təhsilin təşkili Qaydaları”nda qeyd edilmiş sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların evdə təhsilə cəlb edilməsi davam edir. Yalnız uşağın sağlamlığında olan məhdudiyyət xəstəliklər siyahısındakı diaqnoza uyğun gəldikdə bu qərar qəbul edilir. *Digər hallarda uşaqlar xüsusi, inteqrasiyalı, inklüziv və ya ümumi təhsil müəssisəslərində təhsilə cəlb edilirlər”.

Fəridə Sahib qeyd edib ki, psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların qərarları uşaqların fərdi inkişafını dəstəkləməyə, onların tədris prosesində fasiləsiz iştirakını təmin etməyə və sosial inteqrasiyasına xidmət edir.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

