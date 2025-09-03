Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır
10:11 3 Sentyabr 2025
119 Elm və Təhsil
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi bu gün saat 23:59-da başa çatacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a DİM-dən məlumat verilib.

İxtisas seçmək hüququ olan abituriyentlər https://eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2/ internet ünvanında yerləşən "Abituri­yentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi"ni doldurmalı və təsdiqləməlidirlər.

Müsabiqədə yalnız ərizəsini təsdiq etmiş abituriyentlər iştirak edə bilərlər.

Boş qalan yerlərin siyahısı “Abituriyent” jurnalının xüsusi buraxılışında təqdim olunub. Jurnalı DİM-in əsas inzibati binasından (Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik Həsən Əliyev küçəsi, 299), “Abituriyent” satış məntəqəsindən (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Davud Aslan küçəsi, 2A), həmçinin kitab mağazalarından almaq,  www.abiturient.az saytında və Wolt tətbiqində sifariş etmək mümkündür.  https://shorturl.at/B4g0M

Jurnalların elektron versiyasını (PDF formatda) www.abiturient.az saytında və ya DİM-in internet saytının "Elektron xidmətlər" bölməsində "DİM nəşrlərinin elektron versiyalarının onlayn satışı" xidməti vasitəsilə ödəniş etməklə əldə etmək olar. Xidmətə keçid: http://eservices.dim.gov.az/ejurnal

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda xüsusi təhsil necə təşkil ediləcək? -

Azərbaycanda xüsusi təhsil necə təşkil ediləcək? - AÇIQLAMA

02 Sentyabr 2025 23:10
Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:21
“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” -

“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” - Millət vəkili

02 Sentyabr 2025 13:36
Məktəblərdə dərsliklərin paylanılmasına başlanıldı

Məktəblərdə dərsliklərin paylanılmasına başlanıldı

02 Sentyabr 2025 13:07
Kolleclərə ixtisas seçimi başa çatır

Kolleclərə ixtisas seçimi başa çatır

02 Sentyabr 2025 10:56
Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? -

Özəl bağçalar üçün qrant proqramı gecikir? - RƏSMİ

01 Sentyabr 2025 22:44
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Elgün Səmədova yüksək vəzifə verildi

03 Sentyabr 2025 11:09

Qəbiristanlıqlarda yanğına səbəb olan şəxslər saxlanıldı

03 Sentyabr 2025 10:43

Putin Çində Kim Çen Inla görüşdü

03 Sentyabr 2025 10:32

Kolleclərin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi başa çatır

03 Sentyabr 2025 10:11

Putin İlham Əliyevlə salamlaşdı -

03 Sentyabr 2025 09:44

Xavi Avropa nəhəngini çalışdıra bilər

03 Sentyabr 2025 09:42

İlham Əliyevlə Pezeşkian arasında səmimi dialoq -

03 Sentyabr 2025 09:21

Tramp yenə Rusiyanı hədələdi

03 Sentyabr 2025 09:13

Prezident İlham Əliyev Pekində hərbi paradı izləyib -

03 Sentyabr 2025 09:00

Kim Çen In ilk dəfə səfərə qızı ilə getdi

03 Sentyabr 2025 08:25