Razia İsayeva rektor təyin edildi - FOTO

Xəzər Universitetinə yeni rektor təyin edilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, qərar ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası tərəfindən qəbul edilib.
Qərara əsasən, Razia İsayeva Universitetinin rektoru təyin olunub.
O, bundan əvvəl universitetin İqtisadiyyat və Menecment fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.
Razia İsayeva həm bakalavr, həm də magistr təhsilini Xəzər Universitetində alıb, Corc Vaşinqton Universitetində "Layihələrin idarə olunması" üzrə magistr dərəcəsini qazanıb, 2024-cü ildə isə Finlandiyanın Lapland Universitetində fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasını müdafiə edib.