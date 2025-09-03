Bakıda bu məktəblərdə dərslər başladı

Bəzi özəl məktəblər artıq yeni tədris ilinə qədəm qoyub.
Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, ölkəmizdə Bilik Günü sentyabrın 15-də keçirilsə də, ötən ayın sonlarından tədrisə başlayan müəssisələr var.
Beynəlxalq Azərbaycan Məktəbi (TISA) avqustun 30-dan, Bakı Beynəlxalq Məktəbi (BIS) avqustun 21-dən yeni tədris ilinə başlayıb.
"İdrak" liseyinin Bakı filialı, "Evrika" liseyi sentyabrın 1-i, Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində sentyabrın 2-də yeni tədris ilinə qədəm qoyulub.
SABIS SUN Beynəlxalq Məktəbinin 5-12 yaş qrupları sentyabrın 1-i, 1-4-cü siniflər sentyabrın 2-dən yeni tədris ilinə başlayıblar.
Bu gün - sentyabrın 3-də Bakı Oksford Məktəbi, Azərbaycan Britaniya Kolleci (ABC), Bakı Beynəlxalq Təhsil Kompleksi (BIEC) və "Kaspi" liseyinin 9, 10, 11-ci sinif şagirdləri üçün Bilik Günü keçirilib.
Xəzər Universiteti Dünya Məktəbində (Bakı filialı) sentyabrın 5-i, Xəzər Universiteti Dünya Məktəbində (Sumqayıt filialı) sentyabrın 12-si açılış tədbiri keçiriləcək.