DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi: Bu gün 8 oyun var

Bu gün DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin 8 oyun keçiriləcək.
Metbuat.az xəbər verir ki, A, G, J, E qrupunda yer alan bəzi komandalar ilk oyunlarına çıxacaq.
J qrupunda yer alan Qazaxıstan millisi Uelsi qəbul edəcək. E qrupunda Türkiyə Gürcüstanın, İspaniya isə Bolqarıstanın qonağı olacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi də sabah seçmə mərhələdə ilk oyununa çıxacaq. Fernandu Santuşun komandası İslandiyanın qonağı olacaq.
Xatırladaq ki, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinə bu ilin mart ayında start verilib. Həmin vaxt 5 komandalı qruplarda mübarizə başlayıb.
4 sentyabr
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi
J qrupu
18:00 Qazaxıstan – Uels
22:45 Lixtenşteyn – Belçika
Xal durumu: Şimali Makedoniya – 8, Uels – 7, Belçika (2 oyun) -4, Qazaxıstan (3 oyun) – 3, Lixtenşteyn (3 oyun) – 0.
E qrupu
20:00 Gürcüstan – Türkiyə
22:45 Bolqarıstan – İspaniya
G qrupu
20:00 Litva – Malta
22:45 Niderland – Polşa
Xal durumu: , Finlandiya – 7, Niderland – 6 (2 oyun), Polşa – 6 (3 oyun), Litva – 2, Malta – 1
A qrupu
22:45 Slovakiya – Almaniya
22:45 Lüksemburq – Şimali İrlandiya