DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi: Bu gün 8 oyun var

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi:
11:04 4 Sentyabr 2025
296 İdman
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu gün DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsinin 8 oyun keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, A, G, J, E qrupunda yer alan bəzi komandalar ilk oyunlarına çıxacaq.

J qrupunda yer alan Qazaxıstan millisi Uelsi qəbul edəcək. E qrupunda Türkiyə Gürcüstanın, İspaniya isə Bolqarıstanın qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi də sabah seçmə mərhələdə ilk oyununa çıxacaq. Fernandu Santuşun komandası İslandiyanın qonağı olacaq.

Xatırladaq ki, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinə bu ilin mart ayında start verilib. Həmin vaxt 5 komandalı qruplarda mübarizə başlayıb.

4 sentyabr

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi

J qrupu

18:00 Qazaxıstan – Uels

22:45 Lixtenşteyn – Belçika

Xal durumu: Şimali Makedoniya – 8, Uels – 7, Belçika (2 oyun) -4, Qazaxıstan (3 oyun) – 3, Lixtenşteyn (3 oyun) – 0.

E qrupu

20:00 Gürcüstan – Türkiyə

22:45 Bolqarıstan – İspaniya

G qrupu

20:00 Litva – Malta

22:45 Niderland – Polşa

Xal durumu: , Finlandiya – 7, Niderland – 6 (2 oyun), Polşa – 6 (3 oyun), Litva – 2, Malta – 1

A qrupu

22:45 Slovakiya – Almaniya

22:45 Lüksemburq – Şimali İrlandiya

