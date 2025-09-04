Xocavəndin kəndlərində 56 fərdi yaşayış evi təmir ediləcək

Xocavənd rayonunun Tağverd və Xanoba kəndlərində 2-ci mərhələ üzrə fərdi yaşayış evlərinin təmirinə start verilib.
Metbuat.az xəbər verir ki, hər iki layihəyə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti nəzarət edir.
Tağverd kəndində ümumi sahəsi 5 049 kvadrat metr olan 30 fərdi yaşayış evinin təmirinə 1 milyon 921 min 600 manat xərclənəcək. Tikinti, təmir işlərini “Frekans Construction and Energy Company” MMC və “UĞUR Tikinti” MMC-nin birgə fəaliyyət göstərdiyi konsorsium icra edəcək.
Qeyd edək ki, “Frekans Construction and Energy Company” MMC 2004-cü ildə qeydiyyatdan keçib, nizamnamə kapitalı 10 manatdır və qanuni təmsilçisi Məsimov Adil Bəhlul oğludur. “UĞUR Tikinti” MMC-nin qanuni təmsilçisi isə Rauf Hüseynəliyev Vasib oğludur, şirkətin nizamnamə kapitalı 10 manatdır.
Xanoba kəndində isə 2-ci mərhələdə ümumi sahəsi 4 375,8 kvadrat metr olan 26 fərdi yaşayış evi təmir olunacaq. “CAPITEL GROUP” MMC bu işləri 1 milyon 526 min 925 manata icra edəcək.
Bu arada “Capitel Group” MMC 2019-cu ildə qeydiyyatdan keçib, nizamnamə kapitalı 20 manatdır və qanuni təmsilçisi Hüseynov Rasim Nəcəfalı oğludur.
Məlumat üçün bildirək ki, Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti Ağdam rayonunun Şotlanlı və Umudlu kəndlərində işçi layihələrə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi işlərini də tamamlayıb. Bu layihələr “Tulpar İnsaat” MMC-yə həvalə olunub və müqavilənin dəyəri 271 min 400 manat təşkil edir. MMC-nin nizamnamə kapitalı 10 manatdır, qanuni təmsilçisi isə Abuzər Süleymanov Namik Kamal oğludur.