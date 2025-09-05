Bufetlər yeni tədris ilinə hazırdır?

Yeni dərs ilinin yaxınlaşması ilə birlikdə məktəb və universitetlərin bufetlərində qida təhlükəsizliyi məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Şagird və tələbələrin sağlam qidalanmasının təmin olunması üçün bu sahədə nəzarət necə həyata keçirilir?
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, illik plan və vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər əsasında qida zəncirinin bütün mərhələlərində yoxlama və nəzarət tədbirləri davam etdirilir. O cümlədən təhsil müəssisələrinin qida bloklarında, eyni zamanda məktəblərin qida bloklarını təchiz edən keytrinq şirkətlərində yoxlama-nəzarət tədbirləri həyata keçirilir, mövcud vəziyyətlə əlaqədar bağça, məktəb və digər təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən bufetlərdə qida bloklarının monitorinq qiymətləndirilməsi aparılır:
“Agentliyin müfəttişləri tərəfindən qida bloklarının sanitar-texniki və sanitar-gigiyenik normalara uyğunluğu, istifadə edilən qida məhsullarının (xammalların) müşayiətedici sənədlərinin mövcudluğu yoxlanılır. Həmçinin qida məhsullarının minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəricilərinin yoxlanılması məqsədilə verilən qida məhsullarından müayinələrin aparılması üçün nümunələr götürülür. Bundan başqa, qida bloklarında qida məhsullarının saxlanılması və daşınması zamanı mal qonşuluğu qaydaları və temperatur rejiminə əməl edilməsi, qida məhsullarının etiketlənmə və qablaşdırılmasına dair tələblərə əməl olunması, qida blokunun işçi heyətinin ilkin və dövri tibbi müayinədən keçməsi yoxlanılır”.
Açıqlamada qeyd olunub ki, agentlik tərəfindən təhsil müəssisələrində sağlam qidalanmanın təşviq edilməsi məqsədilə aidiyyəti qurumlarla birgə maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilir, layihələr icra olunur. Vətəndaşlar qida sahəsində onları narahat edən məsələlərlə bağlı Agentliyin “1003 - Çağrı Mərkəzi”nə zəng vuraraq məlumat verə bilərlər.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az