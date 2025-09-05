Flik ulduz futbolçunu əsas heyətdən sildi

“Barselona”nın futbolçusu Robert Levandovski bundan sonar əsas heyət futbolçusu deyil.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçu özü etiraf edib. Futbolçu bildirib ki, o, çox forma şansı əldə etməyəcəyi ilə bağlı təklifi qəbul edib. Levandovskinin sözlərinə görə, çox dəqiqə əldə etməkdənsə, keyfiyyətli oyun nümayiş etdirmək onun üçün prioritetdir. Futbolçu, "Mən şəxsən öz vəziyyətimə fərqli yanaşıram. Mən oynadığım dəqiqələrin sayına o qədər də diqqət yetirmirəm” - deyə bildirib.
Qeyd edək ki, bu mövsüm Robert Levandovskinin yerinə əsas heyətdə Ferran Torres yer alıb. Levandovski əvəzetmədən oyuna daxil olub.