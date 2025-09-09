Nepalın baş naziri istefa verdi

Nepalın baş naziri istefa verdi
14:42 9 Sentyabr 2025
110 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Nepalın Baş naziri Khadqa Prasad Şarma Oli ölkədə iki gün davam edən kütləvi etirazlar fonunda istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Qeyd edilir ki, etirazlar zamanı baş nazir və hökumətin istefası tələb olunub.

Federal Parlament binası və Katmandudakı digər obyektlərin qarşısında keçirilən aksiyalar zamanı etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar baş verib. Nəticədə 20 nəfər həlak olub, 500-dən çox insan yaralanıb.

Katmandu vadisində komendant saatının tətbiq edilməsinə və təhlükəsizlik qüvvələrinin olmasına baxmayaraq, etirazlar davam edir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu -

Bu ölkədə təyyarə qəzası oldu -Ölənlər var

09 Sentyabr 2025 14:37
Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi

Üç ölkə Tehranda dəhliz məsələsini müzakirə etdi

09 Sentyabr 2025 12:53
Putin Gerasimovu təltif etdi

Putin Gerasimovu təltif etdi

09 Sentyabr 2025 08:25
Rusiyada avro və dolların məzənnəsi kəskin artdı

Rusiyada avro və dolların məzənnəsi kəskin artdı

09 Sentyabr 2025 00:24
Urmiya gölü tamamilə qurudu

Urmiya gölü tamamilə qurudu

08 Sentyabr 2025 23:47
İspaniya və İsrail arasında gərginlik

İspaniya və İsrail arasında gərginlik

08 Sentyabr 2025 22:53
Sosial şəbəkələrdə təhlükəsizlik problemləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Onların xidmət və yaşayış yeri barədə məlumat verilməyəcək

09 Sentyabr 2025 15:18

Xankəndiyə buraxılmadı, postun suyunu kəsdi

09 Sentyabr 2025 14:56

Qonşular arasında insident -

09 Sentyabr 2025 14:54

Nepalın baş naziri istefa verdi

09 Sentyabr 2025 14:42

Manaf Ağayevin oğluna yüksək vəzifə verildi -

09 Sentyabr 2025 14:26

Nazir Piriyevi vəzifəsindən azad etdi -

09 Sentyabr 2025 14:23

"Qalatasaray" açıqlama yaydı

09 Sentyabr 2025 14:21

Sentyabrın 10-da qaz kəsiləcək -

09 Sentyabr 2025 14:11

Bu şəxslər cərimələnəcəklər

09 Sentyabr 2025 13:53

Xaricdəki soydaşlarımız üçün Azərbaycan dili dərslərinə start verilir

09 Sentyabr 2025 13:51