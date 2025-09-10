Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Nazirlər Kabineti 15 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və komissiyalar üçün müəyyən edilmiş vahid indekslərin Siyahısı"na dəyişiklik edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Dəyişikliyə əsasən, siyahıya "Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi" (AZCON) publik hüquqi şəxsi əlavə olunub.
Eyni zamanda, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, "BakuBus" MMC və Dövlət Kontrakt Korporasiyası "Azərkontrakt" ASC siyahıdan çıxarılıb.