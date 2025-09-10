Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Əli Əsədov yeni qərar imzaladı
15:11 10 Sentyabr 2025
210 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Nazirlər Kabineti 15 sentyabr 2022-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər, dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər və komissiyalar üçün müəyyən edilmiş vahid indekslərin Siyahısı"na dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Dəyişikliyə əsasən, siyahıya "Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi" (AZCON) publik hüquqi şəxsi əlavə olunub.

Eyni zamanda, "Azərbaycan Hava Yolları" QSC, "Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı" ASC, "BakuBus" MMC və Dövlət Kontrakt Korporasiyası "Azərkontrakt" ASC siyahıdan çıxarılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu şəhərlərdə pensiyalar ödənildi

Bu şəhərlərdə pensiyalar ödənildi

10 Sentyabr 2025 17:14
Azərbaycanda ən çox maaşı kimlər alır?

Azərbaycanda ən çox maaşı kimlər alır?

10 Sentyabr 2025 16:55
Tanınmış həkim vəfat etdi -

Tanınmış həkim vəfat etdi -FOTO

10 Sentyabr 2025 16:43
Əhalinin məşğulluğuna dair qanunvericilik təkmilləşdiriləcək

Əhalinin məşğulluğuna dair qanunvericilik təkmilləşdiriləcək

10 Sentyabr 2025 16:31
“DeFacto” Azərbaycandakı mağazalarını bağlayır?

“DeFacto” Azərbaycandakı mağazalarını bağlayır?

10 Sentyabr 2025 16:20
Şəmkirdə kanala yıxılan kişi öldü

Şəmkirdə kanala yıxılan kişi öldü

10 Sentyabr 2025 16:10
​Sosial şəbəkələrdə məzmun təhlükəsizliyi
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Hikmət Hacıyev ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə görüşdü

10 Sentyabr 2025 17:22

Azərbaycan millisi Moldova ilə yoxlama oyunları keçirəcək

10 Sentyabr 2025 17:06

Azərbaycanda ən çox maaşı kimlər alır?

10 Sentyabr 2025 16:55

Əhalinin məşğulluğuna dair qanunvericilik təkmilləşdiriləcək

10 Sentyabr 2025 16:31

“DeFacto” Azərbaycandakı mağazalarını bağlayır?

10 Sentyabr 2025 16:20

Şəmkirdə kanala yıxılan kişi öldü

10 Sentyabr 2025 16:10

​“Nar” və “YAŞAT” Fondu “Bilik günü” münasibətilə şəhid övladlarını təbrik edib -

10 Sentyabr 2025 15:53

​“Sadəcə ad dəyişmədik, biz loyallıq anlayışını yenidən yazdıq” –

10 Sentyabr 2025 15:50

Ali Məhkəmədən dələduzluq cinayətləri ilə bağlı mühüm qərar

10 Sentyabr 2025 15:31

Baş nazirdən ADSEA ilə bağlı qərar

10 Sentyabr 2025 15:20