"Azərpoçt" media müsabiqəsi elan edir

“Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Mətbuat Şurası ilə birlikdə media subyektlərinin (qəzet, jurnal, informasiya agentliyi, internet informasiya resursu, TV və radio) təmsilçiləri arasında 9 Oktyabr - Ümumdünya Poçt Günü münasibəti ilə “Müasir dünyada və Azərbaycanda ənənəvi poçtun transformasiyası” mövzusunda araşdırma müsabiqəsi keçirir.
Metbuat.az müsabiqənin şərtlərini təqdim edir:
1. Müsabiqənin istiqamətləri
Müsabiqə üzrə istiqamətlər aşağıdakılardır:
Ənənəvi poçtların transformasiyasını şərtləndirən amillər və ən yaxşı beynəlxalq nümunələr
“Azərpoçt” MMC-nin transformasiya dövrünün nəticələri
“Azərpoçt”un təklif etdiyi rəqəmsal həllərin müştərilər üçün faydaları
Yuxarıda sadalanan istiqamətlərə ayrı-ayrılıqda (konkret götürülməklə) və ümumi şəkildə (hər biri eyni müsabiqə materialında olmaqla) istinad edilə bilər.
2. Müsabiqə üzrə mükafatlandırma
Müsabiqə üzrə mükafatlandırma aşağıdakı qaydada aparılacaq:
I yer: 5 nəfər (Onlardan 3-ü qəzet, jurnal, informasiya agentliyi, internet informasiya resursu, 2-i TV və radio olmaqla) – 1000 manat;
II yer: 5 nəfər (Onlardan 3-ü qəzet, jurnal, informasiya agentliyi, internet informasiya resursu, 2-i TV və radio olmaqla) – 700 AZN
III yer: 5 nəfər (Onlardan 3-ü qəzet, jurnal, informasiya agentliyi, internet informasiya resursu, 2-i TV və radio olmaqla) – 500 AZN
3. Müsabiqə şərtləri
Müsabiqəyə təqdim olunmuş yazılarda üstünlük veriləcək:
mövzunun dolğun əhatə edilməsinə;
faktların düzgün təhlilinə;
faktlardan istifadə xüsusiyyətlərinə və araşdırmanın keyfiyyətinə;
ifadə vasitələrinin zənginliyinə;
oxucu üçün məlumatlılıq dərəcəsinə;
qabaqcıl dünya təcrübəsi ilə məzmunlu müqayisənin aparılmasına.
Müsabiqəyə 20 avqust 2025-ci il tarixindən 20 sentyabr 2025-ci il tarixinədək qəzet, jurnal və informasiya agentliklərində, xəbər saytlarında yayımlanacaq yazılar, həmçinin telekanallarda efirə veriləcək videomateriallar, radiolarda səsləndiriləcək audiomateriallar buraxılacaq.
Müsabiqə üçün dil və janr məhdudiyyəti nəzərdə tutulmur.
Yazılar 9-11 min işarədən (1 A3 formatlı qəzet vərəqindən) çox olmamalıdır. Telekanal və radio materialları üçün həcm məhdudiyyəti yoxdur.
Müsabiqə materiallarında “Azərpoçt” MMC-nin Mətbuat Şurası ilə birgə keçirdiyi “Müasir dünyada və Azərbaycanda ənənəvi poçtun transformasiyası” mövzusunda müsabiqəyə təqdim olunur” qeydi yer almalıdır.
Müsabiqə materialının yayımlandığı media subyekti media reyestrindən keçməlidir. Adı media reyestrində olmayan media subyektlərində yayımlanmış materiallar müsabiqə materialı kimi nəzərə alınmayacaq.
Müsabiqə materialının müəllifi media reyestrindən keçmiş konkret media subyektində çalışmalı və onun müsabiqə üçün təqdim etdiyi material çalışdığı media subyektində yayımlanmalıdır.
4. Yazıların təqdim edilməsi
Müsabiqə üçün yazı və multimedia materiallarının təqdimatı 2 yolla aparılır – şəxsən və elektron qaydada.
Yazılar şəxsən təqdim edilərkən təqdimat zərfində yer almalıdır
- müəllifin konkret media subyektində çalışması barədə sənədin (vəsiqənin və ya media subyektindən arayışın) surəti;
- şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
- şəxsin əlaqə vasitələri – ev və iş telefonu, mobil telefonu;
- müsabiqə üçün verilmiş yazının dərc olunduğu qəzet və jurnalın 1 nüsxəsi, multimedia materialının diski;
- elektron daşıyıcıda materialın elektron forması (“Times New Roman” şriftində, müəllifin adı qeyd olunmaqla);
- yazı elektron media resursunda yayımlanıbsa, elektron daşıyıcıda yazının linki göstərilməlidir.
Yazılar və multimedia materialları elektron qaydada təqdim edilərkən aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır
Müsabiqə materialı [email protected] email ünvanına göndərilməlidir;
Təqdimatda yer almalıdır:
- müsabiqə yazısı (“Word” faylında, imzasız);
müsabiqə yazısının yayımlandığı qəzetin, jurnalın nüsxəsi (PDF, JPG, yaxud “Word” faylında);
- yazı elektron media resursunda, TV və ya radioda yayımlanıbsa, bunu təsdiqləyən link və sair vasitələr;
- yazı və ya multimedia materialının müəllifinin şəxsiyyət vəsiqəsi, iş vəsiqəsi və ya müəllifin KİV-də çalışdığını təsdiqləyən digər sənəd (PDF, JPG, yaxud “Word” faylında);
- yazı müəllifinin əlaqə vasitələri (PDF, JPG, yaxud “Word” faylında) əlavə olunmalıdır.
Müsabiqə üçün materiallar 20 avqust 2025-ci il tarixindən 20 sentyabr 2025-ci il tarixinədək, həftənin iş günləri saat 11:00-dan 17:00-dək Bakı şəhəri, Məmməd Araz, 4 ünvanında – Azərbaycan Mətbuat Şurasında qəbul ediləcək.
Təqdimat prosesində müsabiqə şərtlərinin hər hansı birinin yerinə yetirilməməsi qaydaların pozulması kimi qiymətləndiriləcək və yazı qəbul edilməyəcək.
Əlaqə:
(+994 12) 441 35 96
Mobil/vatsap:
(+994 50) 242 09 91; (+994 55) 789 85 03