Qarabağda daha 6 məktəbəqədər müəssisə açılacaq - Nazir

“Kəndlərimizdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində boş yerlərin sayı kifayət qədərdir. Bu sahədə də islahatlara yavaş-yavaş başlayırıq. Hansı bölgədə yerlər tamamilə boş qalırsa, digər ərazilərdən uşaqları ora yönləndiririk”.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə deyib.
Nazir bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq 7 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi fəaliyyətə başlayıb:
“Hazırda həmin müəssisələrdə 243 uşaq və 82 nəfər heyət üzvü var. Növbəti tədris ilində isə daha 6 belə müəssisənin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az