Bu şagirdlər 7-ci sinifdən fərqli təhsil alacaq

“Lisey və gimnaziyalara qəbul üçün mərkəzləşdirilmiş imtahanlar keçirilir. İndi isə seçilmiş şagirdlər 7-ci sinifdən fərqli proqramla liseylərdə təhsil ala bilərlər”.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə deyib.
“Son 4 ildə lisey ve gimnaziyalara qəbul iki dəfəyə qədər artıb. Gələcəkdə bu tip müəssisələrin sayının artırılması planlaşdırılır. 2025–2026-cı tədris ili üçün 39 belə müəssisə fəaliyyət göstərəcək. Keçən tədris ilində bu say 34 idi”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az