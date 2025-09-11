Vəzifəli şəxsin meyiti kanaldan tapıldı

Bərdə rayonunda kanaldan orta yaşlı qadın meyiti tapılıb.
Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, meyit sentyabrın 9-u saat 09 radələrində Qarabağ kanalının Alpout kəndinin ərazisindən keçən hissəsində aşkarlanıb.
Ölən şəxsin həmin kəndin 1980-ci il təvəllüdlü sakini Sevinc Əli qızı Vəliyeva olduğu müəyyənləşib.
Tərtər Rayon H.Hüseynov adına Mamırlı kənd orta məktəbində direktorun təşkilati işlər üzrə müavini olan S.Vəliyevanın hansı şəraitdə kanala düşərək öldüyü məlum deyil.
Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.