Naxçıvanda ticarət dövriyyəsi artdı

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında pərakəndə ticarət dövriyyəsi 904 milyon 101 min 100 manat təşkil edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Naxçıvan Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,8 % çoxdur.
Ticarət şəbəkəsində 464 milyon 708 min manatlıq qida məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 439 milyon 393 min 100 manatlıq qeyri-qida məhsulları satılıb.
Həmçinin bu ilin yanvar-avqust aylarında informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13,4 % artaraq 25 milyon 569 min 600 manat olub. Xidmətlərin 45,5 %-i mobil telefon rabitəsi sahəsində formalaşıb.