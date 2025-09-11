​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi

"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisi Domeniko Tedesko davranışı ilə azarkeşlərin diqqətini üzərinə çəkib.
Metbuat.az xəbər verir ki, o klubun oteldə qalmaq təklifini rədd edib. "A Spor"un məlumatına görə, Domeniko Tedesko klubun “Samandıra Can Bartu Facilities” mərkəzində qalıb. Tedesco, "Mən bu atmosferi hiss etməliyəm və dərhal uyğunlaşmalıyam" deyərək, “Fənərbaxça”dakı işinə motivasiyalı başladığını nümayiş etdirib.
Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" Domeniko Tedesko ilə iki illik müqavilə imzalayıb. "Fənərbaxça"nın əfsanəvi kapitanlarından olan Gökhan Gönül Tedeskonun köməkçisi kimi kluba qayıdıb.