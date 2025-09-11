​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi
22:45 11 Sentyabr 2025
151 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisi Domeniko Tedesko davranışı ilə azarkeşlərin diqqətini üzərinə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o klubun oteldə qalmaq təklifini rədd edib. "A Spor"un məlumatına görə, Domeniko Tedesko klubun “Samandıra Can Bartu Facilities” mərkəzində qalıb. Tedesco, "Mən bu atmosferi hiss etməliyəm və dərhal uyğunlaşmalıyam" deyərək, “Fənərbaxça”dakı işinə motivasiyalı başladığını nümayiş etdirib.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" Domeniko Tedesko ilə iki illik müqavilə imzalayıb. "Fənərbaxça"nın əfsanəvi kapitanlarından olan Gökhan Gönül Tedeskonun köməkçisi kimi kluba qayıdıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan ayrıldı

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan ayrıldı

11 Sentyabr 2025 22:25
Əfsanə geri qayıdır -

Əfsanə geri qayıdır - Bu komandanı çalışdıra bilər

11 Sentyabr 2025 20:42
Yamal “Bavariya”ya? -

Yamal “Bavariya”ya? - Transferin pərdəarxası məlum oldu

11 Sentyabr 2025 19:05
“Qarabağ” Gənclər Liqası üçün iki futbolçu transfer etdi

“Qarabağ” Gənclər Liqası üçün iki futbolçu transfer etdi

11 Sentyabr 2025 16:55
"Zirə" yeni transferini açıqladı

"Zirə" yeni transferini açıqladı

11 Sentyabr 2025 13:37
“Qarabağ” dünya reytinqində 38 pillə irəlilədi

“Qarabağ” dünya reytinqində 38 pillə irəlilədi

11 Sentyabr 2025 11:14
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

​Yaponiyada parlament üzvləri hökumətdən Fələstini tanımasını tələb etdi

11 Sentyabr 2025 23:35

​Polşa Rusiyaya cavab olaraq sərhədə 40 min hərbçi yerləşdirir

11 Sentyabr 2025 23:02

Musa Qurbanlının toyu ilə bağlı

11 Sentyabr 2025 23:02

Saat 09:30-da işıq kəsiləcək -

11 Sentyabr 2025 22:51

Bu halda sürücülük hüququ 6 ayadək məhdudlaşdırılır

11 Sentyabr 2025 22:50

​"Fənərbaxça"nın yeni məşqçisinin ilk qərarı heyrətə gətirdi

11 Sentyabr 2025 22:45

Süni intellekt bu peşələri əvəz edə bilməyəcək

11 Sentyabr 2025 22:41

Daha bir futbolçu "Qarabağ"dan ayrıldı

11 Sentyabr 2025 22:25

Köçkünləri təhqir edən jurnalist işdən çıxarıldı

11 Sentyabr 2025 22:15

ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri

11 Sentyabr 2025 22:07