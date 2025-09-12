“Mygov” istifadəçilərin sayı açıqlandı

11:55 12 Sentyabr 2025
139 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi


İstifadəyə verildiyi tarixdən bugünədək “mygov” istifadəçilərin sayı 1,68 milyona çatıb.

Bu barədə Metbuat.az Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, ötən müddət ərzində platformada vətəndaşlara göstərilən rəqəmsal xidmətlərin əhatə dairəsi genişlənib.

"33 dövlət xidməti yenidən tərtib edilərək rəqəmsallaşdırılıb. Hazırda platformada ümumilikdə 386 rəqəmsal xidmət mövcuddur. Platformada rəqəmsal formada təqdim olunan məlumatların sayı isə 69-dur", - məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, bu gün yenilənmiş “mygov” platformasının istifadəyə verilməsindən bir il keçir.

