Sinifdə şagird çoxluğu tədrisə pis təsir etmir - Elnur Əliyev

Sinifdə şagird çoxluğu tədrisə pis təsir etmir -
12:33 12 Sentyabr 2025
89 Elm və Təhsil
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

“Sinifdə şagird çoxluğunun uşaqların öyrənməsinə mənfi təsiri ilə bağlı fikirlər mövcud idi. Amma 2 ildə müşahidə etdik ki, bu, heç də pis təsir etməyib”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Təhsil İnstitutunun direktor əvəzi Elnur Əliyev 2025–2026-cı tədris ilinə həsr olunmuş tədbirdə deyib.

Direktor əvəzi bildirib ki, 40-dan yuxarı olan siniflərdə göstərici bir qədər aşağı olsa da, 30-35 şagirdi olan siniflərdə nəticələr normaldır. Onun sözlərinə görə, sinifdəki şagird sıxlığından daha çox, müəllimin bacarığı şagirdlərin öyrənməsinə təsir edir.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Elnur Əliyev
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Məktəblərə 302 metodist cəlb olunacaq

Məktəblərə 302 metodist cəlb olunacaq

12 Sentyabr 2025 12:41
Müəllimlərin sertifikasiyasının müsahibə mövzuları açıqlandı

Müəllimlərin sertifikasiyasının müsahibə mövzuları açıqlandı

11 Sentyabr 2025 16:29
Təhsilin İnkişafı Forumu keçiriləcək

Təhsilin İnkişafı Forumu keçiriləcək

11 Sentyabr 2025 15:59
Nazirdən rus bölmələri ilə bağlı mühüm

Nazirdən rus bölmələri ilə bağlı mühüm AÇIQLAMA

11 Sentyabr 2025 13:35
"Məktəbli avtobusu" ödənişli olacaq -

"Məktəbli avtobusu" ödənişli olacaq - Nazir

11 Sentyabr 2025 12:36
Pensiya yaşı çatan müəllim bu halda işdən çıxarılmır

Pensiya yaşı çatan müəllim bu halda işdən çıxarılmır

11 Sentyabr 2025 12:24
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sentyabrın 13-də havanın temperaturu dəyişəcək

12 Sentyabr 2025 12:47

Məktəblərə 302 metodist cəlb olunacaq

12 Sentyabr 2025 12:41

TƏBİB Xalq artistinin səhhəti ilə bağlı məlumat yaydı

12 Sentyabr 2025 12:39

Sinifdə şagird çoxluğu tədrisə pis təsir etmir -

12 Sentyabr 2025 12:33

Laçında vəzifəli şəxslər həbs edildi

12 Sentyabr 2025 12:21

Şahin Kazımzadəyə vəzifə verildi -

12 Sentyabr 2025 12:13

“Mygov” istifadəçilərin sayı açıqlandı

12 Sentyabr 2025 11:55

Cinayətdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanıldı

12 Sentyabr 2025 11:26

Qızların oxuyub-anlama qabiliyyəti oğlanlara nisbətən yüksək olub -

12 Sentyabr 2025 11:20

Ölkədə ölü doğulanların sayı açıqlandı -

12 Sentyabr 2025 11:13