Metroda differensial qiymət artımı ola bilər - RƏSMİ

Metroda differensial qiymət artımı ola bilər -
14:10 12 Sentyabr 2025
"Bakı Metropoliteni” tariflərin artırılması və azaldılması kimi səlahiyyətə sahib deyil. Bizim səlahiyyətlər çərçivəsində olmadığına görə bu mövzu müzakirə edilmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Baku.ws-ə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni”nin sədrinin müşaviri Emil Əhmədov bildirib.

O qeyd edib ki, metroda ümumi gedişhaqqı artmasa da, gələcəkdə differensial qiymət artımı mümkündür: "Differensial qiymət artımı isə ola bilər. Bu, gündəmdə olan məsələdir. Lakin bunun üçün müvafiq tamamlama və infrastruktur işlərinin yekunlaşması və ödənişlərin tətbiqi, başqa məsələlər var. Bunlar gələcəkdə nəzərdə tutula bilər. Lakin bu gün bu barədə yekun qərar yoxdur”.

