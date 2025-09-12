Bakıda əməliyyat keçirildi - Saxlanılanlar var

Paytaxtın Nəsimi və Yasamal rayonlarında vətəndaşların birinin avtomobilindən, digərinin isə evindən bank kartları oğurlanaraq hesablarındakı 2 min 355 manat talanıb.
Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu barədə zərərçəkən şəxslər polis orqanlarına məlumat veriblər.
Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat-texniki tədbirlərlə cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən 42 yaşlı E. Həsənova və əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı H. Süleymanov saxlanılıblar.
Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.