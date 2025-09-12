Bakıda 2 uşaq küçədə qaldı

Bakıda 2 uşaq küçədə qaldı
15:14 12 Sentyabr 2025
182 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Xətai rayonunda “Həzi Aslanov” metrostansiyası yaxınlığında iki uşaq küçədə gecələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə (DİN) sorğu ünvanlanıb.

Nazirliyin Mətbuat xidmətindən müraciətimizə cavab olaraq bildirildi ki, “Həzi Aslanov” metrostansiyası yaxınlığında azyaşlıların küçədə qalması ilə bağlı yayılan görüntülərlə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülüb.

“Tədbirlər nəticəsində həmin azyaşlılardan biri – 14 yaşlı uşaq polis əməkdaşları tərəfindən tapılaraq valideynlərinə təhvil verilib. İlkin araşdırma zamanı azyaşlının valideynləri ilə mübahisə etdiyi və xəbərsiz evdən çıxdığı müəyyən edilib. Hazırda digər azyaşlının da ailəsinə verilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir”, - rəsmi məlumatda vurğulanıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27
Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05
Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45
Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36
İlk köç karvanı Xocalının Badara kəndinə çatdı

İlk köç karvanı Xocalının Badara kəndinə çatdı

12 Sentyabr 2025 15:30
​Birbank Biznes-dən sahibkar qadınlara özəl imkanlarla dolu biznes kartı

​Birbank Biznes-dən sahibkar qadınlara özəl imkanlarla dolu biznes kartı

12 Sentyabr 2025 15:17
ABŞ-də sosial şəbəkələr üzrə təhlükəsizlik tədbirləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

“Çelsi”nin daha bir hücumçusu “Qarabağ”la oyunu buraxacaq

12 Sentyabr 2025 16:36

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsinin iclası keçirildi

12 Sentyabr 2025 16:27

Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırıldı

12 Sentyabr 2025 16:13

Saat 08:00-da bu yol bağlanacaq

12 Sentyabr 2025 16:05

"Fənərbaxça"nın istədiyi ulduz futbolçular bilindi

12 Sentyabr 2025 15:47

Qadınların peşə ixtisaslarına marağı sürətlə artır

12 Sentyabr 2025 15:46

Azərbaycanda bu şəxslər pensiya ala bilməyəcək

12 Sentyabr 2025 15:45

Rus rublu ilə bağlı vacib

12 Sentyabr 2025 15:42

Şəhid Cəlal Abdullayevin qalıqları Qobustanda dəfn olundu

12 Sentyabr 2025 15:36

Aeroportdan şəhərə taksi qiyməti kəskin artdı

12 Sentyabr 2025 15:31